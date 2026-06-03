Fan, der Sevinch Mominovas Hand küsste, wird in sozialen Medien zum Gesprächsthema

Ein Video mit der Sängerin Sevinch Mominova hat sich in den sozialen Medien weit verbreitet und lebhafte Diskussionen unter den Nutzern ausgelöst. Das Video zeigt, wie eine treue Fanin der Künstlerin Blumen überreicht und ihre Hand küsst.

Berichten zufolge ereignete sich dieser Vorfall während einer Veranstaltung. Die Fanin trat mit Blumen an die Sängerin heran und zeigte auf diese Weise ihren Respekt und ihre Verehrung.

Das Video gewann im Internet schnell an Popularität und löste unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige Nutzer dies als aufrichtigen Ausdruck von Liebe und Respekt gegenüber der Künstlerin werteten, reagierten andere mit Humor.

In den Kommentaren fanden sich insbesondere humorvolle Bemerkungen wie: „Man kann also nicht nur Burak Özçivit, sondern auch unseren eigenen Stars die Hand küssen.“