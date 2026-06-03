ChatGPT wird zur schnellsten App mit 1 Milliarde Nutzern in der Geschichte

Die ChatGPT-App von OpenAI hat weltweit den Meilenstein von 1 Milliarde monatlich aktiven Nutzern erreicht. Laut Daten des Analyseunternehmens Sensor Tower wurde der Dienst als die am schnellsten wachsende Anwendung in der Geschichte der Menschheit verzeichnet. Ixbt.com berichtet darüber. berichtet .

ChatGPT erreichte dieses Ergebnis etwa drei Jahre nach seinem Start. Bei dieser Kennzahl gelang es der App, die Wachstumsraten von Giganten wie Google Maps, TikTok, Instagram und YouTube zu übertreffen. Der zunehmende Wettbewerb im Bereich der künstlichen Intelligenz wirkt sich auch auf die Zeit aus, die Nutzer auf den Plattformen verbringen.

Untersuchungen zufolge verbrachten amerikanische Nutzer, die im ersten Quartal 2026 die Claude-App von Anthropic installierten, 5 % weniger Zeit auf der ChatGPT-Plattform im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen acht Monate. Derzeit liegt die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der Claude-App bei 56 Millionen.

Zudem stehen auf dem Markt für künstliche Intelligenz große finanzielle Veränderungen bevor. Anthropic hat in den USA vertraulich einen Antrag auf einen Börsengang (IPO) eingereicht. Laut Reuters bereitet sich auch OpenAI darauf vor, in den kommenden Wochen seinen eigenen IPO-Prozess zu starten.

Laut Sensor Tower-Daten liegt die jährliche Wachstumsrate der Claude-App bei 640 % und übertrifft damit deutlich den Wert von ChatGPT (62 %), dennoch behauptet OpenAI bei der Gesamtzahl der Nutzer weiterhin die absolute Führungsposition.