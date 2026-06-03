Warum will Cristiano Ronaldo die Weltmeisterschaft gewinnen?

Der portugiesische Stürmerstar Cristiano Ronaldo hat sich zum Ziel gesetzt, die letzte große Trophäe seiner Karriere zu gewinnen – den WM-Pokal. Laut einem Interview seines ehemaligen Teamkollegen Eric Djemba-Djemba entspringt dieser Wunsch nicht der Rivalität mit Lionel Messi, sondern Ronaldos innerem Siegeswillen. Goal.com berichtet .

Bei der WM 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, wird Cristiano Ronaldo voraussichtlich zum sechsten Mal teilnehmen. Dies wäre ein absoluter Rekord in der Fußballgeschichte. Obwohl Lionel Messi 2022 in Katar den Titel holte, konzentriert sich Ronaldo darauf, seine Sammlung zu vervollständigen und seine Verantwortung gegenüber seiner Nation zu erfüllen.

Djemba-Djemba, der bei Manchester United mit ihm spielte, erinnerte an Ronaldos Charakter im Training. Er erzählte, dass Cristiano selbst bei einfachen Fehlschüssen hart mit sich selbst ins Gericht ging, was seinen ständigen Drang nach Perfektion beweist.

Der 41-jährige Star, der derzeit für Al-Nassr spielt, plant zudem, vor seinem Karriereende die Marke von 1.000 Toren zu knacken. Ein WM-Titel wäre zweifellos ein würdiger Abschluss seiner großartigen Laufbahn.