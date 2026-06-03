Websites können jetzt KI-Ergebnisse verfolgen

Google Search In der Console wurden neue KI-bezogene Berichte eingeführt. Diese Funktion hilft zu analysieren, wie Websites in den KI-Ergebnissen der Google-Suche erscheinen.

Über die neuen Berichte können Website-Inhaber Impressionen in KI-Antworten, die in den Ergebnissen angezeigten Seiten und die Herkunftsländer der Nutzer verfolgen.

Die Berichte zeigen auch Veränderungen im Zeitverlauf und nach Gerätetyp. So können Website-Inhaber den Traffic von Telefonen, Computern oder anderen Geräten analysieren.

Derzeit befindet sich diese Funktion in der Beta-Phase. Sie ist nur für ausgewählte Websites verfügbar und soll nach Abschluss der Tests für alle Nutzer freigegeben werden.