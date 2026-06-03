In der Hauptstadt haben sich die systematischen Bemühungen zur Steigerung des Wohlstands der Bevölkerung und zur grundlegenden Verbesserung der regionalen Infrastruktur intensiviert. Der Bürgermeister von Taschkent hielt im Kinderkrankenhaus Nr. 3 im Bezirk Uchtepa ein offenes und herzliches „Bericht-Dialog“-Treffen mit Anwohnern und Branchenvertretern ab. Im Mittelpunkt dieses Dialogs standen die Modernisierung des Gesundheitswesens im Bezirk nach modernen Standards sowie der Ausbau von Sportanlagen für Jugendliche.

Während des Treffens verkündete das Stadtoberhaupt eine Reihe wichtiger und erfreulicher Neuigkeiten, die darauf abzielen, das Wohlergehen der Bevölkerung zu sichern.

Eine Phase der Erneuerung und des Aufschwungs im Gesundheitswesen

In den letzten Jahren wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um die Qualität der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auf ein neues Niveau zu heben. Insbesondere wurden in den letzten fünf Jahren insgesamt 81 hochmoderne und High-Tech-Medizingeräte für Behandlungseinrichtungen im Bezirk angeschafft.

Zur weiteren Entwicklung des Gesundheitssystems werden folgende Großprojekte umgesetzt:

Moderne Polikliniken: Neue Arten von Familienpolikliniken werden nach internationalen Standards und fortschrittlichen ausländischen Erfahrungen errichtet.

Sanierung von Krankenhäusern: Das Gebäude des Kinder-Tuberkulose-Krankenhauses wird vollständig saniert, und mehrere führende Kliniken im Bezirk werden entsprechend den modernen Anforderungen umgebaut.

Revolutionäre Veränderungen im Sport: Jugendabdeckung steigt um das 6,5-Fache

Einer der spannendsten Teile des Treffens war die Präsentation eines Projekts zum Ausbau der Sportinfrastruktur im Bezirk. Ein Plan zur radikalen Erweiterung der Sportschule Nr. 1 in der Region und zum Bau neuer Komplexe wurde ausgearbeitet.

Infolge dieser Reform wird die Anzahl der Vereine und Sportarten an der Sportschule von derzeit 13 auf genau 32 (einschließlich moderner E-Sport-Richtungen) erhöht. Am erfreulichsten ist, dass die Abdeckung der lokalen Jugendlichen, die am Training teilnehmen, um das 6,5-Fache steigen und von zuvor 570 auf 3.800 anwachsen wird. Dies schafft die Grundlage dafür, dass Tausende von Jungen und Mädchen zu einem gesunden Lebensstil zurückkehren.

Sozialhilfe für bedürftige Familien vor dem Feiertag

Während der Veranstaltung fanden die Prinzipien der Wahrung der Menschenwürde und der Unterstützung sozial schwacher Gruppen ihren praktischen Ausdruck. Im Rahmen des Dialogs wurden modernen Rollstühle an Bürger mit eingeschränkter Mobilität und Hilfsbedürftige übergeben.

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Mit Hilfe dieser Zertifikate erhielten sozial schutzbedürftige und schwer kranke Patienten die Möglichkeit, sich kostenlosen und qualitativ hochwertigen chirurgischen Eingriffen zu unterziehen.

Solche offenen und nützlichen Dialoge, die der Bürgermeister von Taschkent mit den Bewohnern des Bezirks Uchtepa begonnen hat, werden in Zukunft konsequent in anderen Bezirken und Stadtteilen der Hauptstadt fortgesetzt.

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