Wechsel an der Spitze: Usbekistan hat eine neue Nummer eins im Schach

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Wechsel an der Spitze: Usbekistan hat eine neue Nummer eins im Schach

Der Weltschachbund (FIDE) hat die aktualisierte Weltrangliste basierend auf den Ergebnissen bis Mai 2026 veröffentlicht. Fünf Großmeister aus Usbekistan haben es in die Liste der Top 100 Spieler geschafft.

Magnus Carlsen führt die Weltrangliste weiterhin mit einer Wertungszahl von 2841 an. Auf den nächsten Plätzen folgen Fabiano Caruana und Hikaru Nakamura.

Zum ersten Mal seit langer Zeit hat sich die Nummer eins im usbekischen Schach geändert. Nach einer erfolgreichen Teilnahme am Super Chess Classic steigerte Javokhir Sindarov seine Wertungszahl auf 2777 und kletterte auf den 4. Platz der Weltrangliste.

Nodirbek Abdusattorov verlor im Vergleich zum Vormonat 3 Punkte. Er weist ebenfalls 2777 Punkte auf, belegt jedoch aufgrund der Feinwertung den 5. Platz.

Zudem belegt Nodirbek Yakubboev mit 2689 Punkten den 40. Platz, Rustam Kasimdzhanov mit 2665 Punkten den 50. Platz und Shamsiddin Vokhidov mit 2637 Punkten den 89. Platz.

Auch in der Frauenrangliste gab es positive Veränderungen. Afruza Khamdamova kletterte mit 2427 Punkten auf den 31. Platz, während Gulrukhbegim Tokhirjonova mit 2344 Punkten auf dem 93. Platz in die Top 100 einzog.

Zur Information: Die usbekische Männer-Nationalmannschaft liegt in der FIDE-Rangliste mit 2623 Punkten auf dem 9. Platz. Die Frauen-Nationalmannschaft wird mit 2247 Punkten auf dem 17. Platz geführt.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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