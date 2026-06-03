Neuer Lada Niva Legend vorgestellt: Stärkerer Motor und überarbeitetes Fahrwerk

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Neuer Lada Niva Legend vorgestellt: Stärkerer Motor und überarbeitetes Fahrwerk

Auf dem PMEF-2026 wurde das neue Modell Lada Niva Legend präsentiert, das technisch und konstruktiv deutlich verbessert wurde. Unter Beibehaltung seiner traditionellen Offroad-Philosophie wurde das Fahrzeug an moderne Anforderungen in Bezug auf Dynamik, Kraftstoffeffizienz und Grundausstattung angepasst. Darüber berichtet Ixbt.com. berichtet .

Die wichtigste Neuerung ist ein neuer 1,8-Liter-Motor mit 8 Ventilen. Dieses Triebwerk liefert ein hohes Drehmoment, wobei 80 % der Zugkraft bereits bei 1.000 U/min zur Verfügung stehen. Der Kraftstoffverbrauch wurde in bestimmten Betriebsmodi im Vergleich zum Vorgängermodell um bis zu 30 % gesenkt.

Auch das Fahrwerk des Fahrzeugs wurde überarbeitet: Der Querstabilisator wurde nach vorne verlegt, was den Fahrkomfort und das Handling verbessert. Besonderes Augenmerk wurde auf Sicherheit und Ergonomie gelegt. Ein Fahrerairbag wurde installiert, die Karosseriestruktur verstärkt und belüftete vordere Bremsscheiben hinzugefügt.

Die Geräuschdämmung im Innenraum wurde verbessert und die Position der Schalthebel für Getriebe und Verteilergetriebe wurde geändert. Der Schalthebel befindet sich nun näher am Fahrer, und das Verteilergetriebe wurde auf ein Einhebel-Design mit einer dritten Halterung umgestellt. Zudem wurden Klimaanlage, Zentralverriegelung sowie ein einheitlicher Schlüssel für Türen und Zündung eingeführt.

Einige Karosserieteile bestehen aus beidseitig verzinktem Stahl, was die Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit unter rauen Bedingungen erhöht. Das Lenkrad wurde mit dem Lada Granta vereinheitlicht, und das Zündschloss befindet sich nun auf der rechten Seite der Lenksäule.

LadaNiva LegendAutoRusslandOffroad
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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