Real Madrid vollzieht Überraschungstransfer: Dumfries wechselt nach Madrid

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Real Madrid vollzieht Überraschungstransfer: Dumfries wechselt nach Madrid

Real Madrid hat den ersten großen Transfer im Sommer-Transferfenster perfekt gemacht. Der spanische Spitzenklub hat sich mit Inter-Verteidiger Denzel Dumfries vollständig geeinigt. Um langwierige Verhandlungen zu vermeiden, beschlossen die Madrilenen, die Ausstiegsklausel des niederländischen Spielers in Höhe von 20 Millionen Euro zu aktivieren. Goal.com berichtet .

Laut Fabrizio Romano hat der 'Königliche Klub' alle Unterlagen für diesen Transfer vorbereitet und den berühmten Satz 'here we go' verwendet. Dieser Transfer gilt als großer Sieg für Florentino Perez, da der Klub einen erfahrenen internationalen Verteidiger zu einem Schnäppchenpreis ohne Bieterwettbewerb verpflichtete. Dumfries hat die Bedingungen des Madrider Klubs bereits akzeptiert.

Der Transfer von Denzel Dumfries zielt darauf ab, die Probleme des Teams auf der rechten Abwehrseite zu lösen. In der vergangenen Saison konnte Trent Alexander-Arnold verletzungsbedingt nicht glänzen, und Klublegende Dani Carvajal verließ den Verein nach Vertragsende. Daher wählte die Madrider Führung Dumfries als geeigneten Kandidaten für die Startelf aus.

Jose Mourinho, der zum zweiten Mal als Trainer zurückkehrt, ist direkt am Umbau des Kaders beteiligt. Der portugiesische Experte betrachtet die Stärkung der Abwehrreihe als oberste Priorität. Er legt mehr Wert auf den Charakter und den Siegeswillen des Spielers als auf dessen Starstatus.

Für Inter ist der Verlust von Dumfries zu einem so niedrigen Preis ein schwerer Schlag, aber die italienischen Meister haben bereits Verhandlungen mit potenziellen Nachfolgern aufgenommen. Real Madrid hingegen will alle wichtigen Transfers vor Beginn der Weltmeisterschaft in Nordamerika abschließen, um mit einem kompletten Kader in die neue Saison zu starten.

Real MadridInterDenzel DumfriesTransfersFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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