Großer Autobetrug in Taschkent aufgedeckt

Mitglieder einer kriminellen Gruppe, die Bürger beim Kauf von Gebrauchtwagen in der Hauptstadt betrogen und deren Gelder durch Täuschung unterschlagen hatten, wurden festgenommen. Beamte der Strafverfolgungsbehörden beendeten die illegalen Aktivitäten von Personen, die im Bezirk Uchtepa in Taschkent unter dem Deckmantel von Autoverkäufen einem Bürger eine sehr große Geldsumme gestohlen hatten.

Leider ist diesmal ein Einwohner von Taschkent, Abdulaziz K., in diese finanzielle Falle getappt. Er vertraute einer attraktiven Autoverkaufsannonce, die auf einer der beliebten Websites im Internet veröffentlicht wurde.

Ein „süßer“ Deal mit verborgener Bankbelastung

Nachdem der Käufer Abdulaziz K. die Inserenten kontaktiert hatte, nahm er aktive Verhandlungen mit dem 2002 geborenen Muhammadali R. und dessen kriminellem Komplizen Asatulla A. auf. Diese gerissenen „Verkäufer“ verschwiegen dem Käufer absichtlich, dass das angebotene Auto offiziell bei einer Geschäftsbank verpfändet war.

Nach langen Verhandlungen einigten sich beide Seiten auf einen Gesamtpreis für das Auto von 20.000 US-Dollar und erzielten eine Einigung. Um ihr Spiel zu Ende zu führen, unternahmen die Betrüger folgende Schritte:

Anzahlung erhalten: Unter dem Vorwand, Dokumente zu bearbeiten und das Auto zu reservieren, erhielten sie vom Opfer eine Baranzahlung in Höhe von 13.000 US-Dollar .

Verschwinden: Nachdem sie eine riesige Geldsumme erhalten hatten, schalteten die Komplizen innerhalb kurzer Zeit ihre Telefone aus und brachen jeglichen Kontakt zum Opfer ab.

Rechtliche Maßnahmen: Strafverfahren eingeleitet

Als der Bürger merkte, dass er betrogen worden war, wandte er sich sofort an die Strafverfolgungsbehörden. Infolge schneller Fahndungsmaßnahmen wurden die Verdächtigen festgenommen.

In diesem Fall hat die Ermittlungsabteilung der Koordinierungsdirektion für innere Angelegenheiten des Bezirks Uchtepa offiziell ein Strafverfahren gemäß Artikel 168 („Betrug“) des Strafgesetzbuchs der Republik Usbekistan eingeleitet. Derzeit laufen strenge Ermittlungen, um festzustellen, ob diese Personen in andere ähnliche Verbrechen verwickelt sind.

Wichtige Warnung des Innenministeriums: Schützen Sie Ihr Geld!

Anlässlich dieses bedauerlichen Vorfalls ruft das Innenministerium die Bevölkerung und Autoliebhaber erneut zur Wachsamkeit auf.

Um zukünftig unerwartete finanzielle Verluste oder das Tappen in Betrugsfallen zu vermeiden, wird empfohlen, Zahlungen bei größeren Geschäften, insbesondere Anzahlungen, erst nach vollständiger notarieller Beglaubigung der Dokumente und staatlicher Registrierung zu leisten. Vergessen Sie nicht, vorab über entsprechende Datenbanken zu prüfen, ob das Auto bei Banken oder anderen Organisationen mit Pfandrechten belastet ist.

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