Enrique Riquelme, der für die Präsidentschaft von Real Madrid kandidiert, hat die Fußballwelt mit seinen spektakulären Transferversprechen überrascht. Der Kandidat garantierte, dass die Manchester City-Stars Erling Haaland und Rodri nach Madrid wechseln würden, sollte er die Wahl gewinnen. Obwohl Manchester City und das Umfeld der Spieler diese Berichte dementiert haben, bleibt Riquelme bei seiner Aussage. Laut Goal.com berichtet .

In einem Interview mit der spanischen Zeitung AS betonte Riquelme, dass diese Dementis nur Teil des Spiels seien. Seinen Worten zufolge wurden alle Verhandlungen geheim geführt, um die Spieler zu schützen. Der Kandidat bestätigte, dass er bereits Gespräche mit Agenten bezüglich Rodri und Erling Haaland geführt hat und inoffizielle Vereinbarungen bestehen.

Wahlversprechen haben in der Geschichte von Real Madrid eine große Bedeutung. So gewann Florentino Pérez im Jahr 2000 die Wahl, indem er den Transfer von Luís Figo versprach. Doch viele Beobachter und Klubmitglieder (Socios) stehen Riquelmes Versprechen skeptisch gegenüber. Als Reaktion darauf erklärte der Geschäftsmann, er sei bereit, seinen Ruf und sein Vermögen aufs Spiel zu setzen.

Riquelme gab bekannt, dass er im Falle des Nichterfüllens seines Versprechens die jährlichen Mitgliedsbeiträge für die nahezu 100.000 Klubmitglieder aus eigener Tasche zahlen wird. Diese Verpflichtung ist notariell beglaubigt und beläuft sich auf etwa 15 Millionen Euro. Sollte er zum Präsidenten gewählt werden, aber die Transfers von Erling Haaland und Rodri nicht abwickeln können, werden die Fans im folgenden Jahr von den Mitgliedsbeiträgen befreit.