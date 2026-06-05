Interner Konflikt bei Bayern München wegen Transfer von Kenneth Eichhorn

Innerhalb der Führung des Münchner Clubs Bayern München ist ein schwerwiegender Streit über den Transfer des 16-jährigen Talents Kenneth Eichhorn ausgebrochen. Laut dem "Bayern-Insider"-Podcast von Bild haben die Sportdirektoren Max Eberl und Christoph Freund alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den jungen Mittelfeldspieler zu verpflichten, doch der Aufsichtsrat legte sein Veto ein. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten zufolge flog die Bayern-Führung Eichhorn vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain mit einem Privatjet nach München. Bei einem geheimen Treffen im Hotel Vier Jahreszeiten sprach Vincent Kompany stundenlang mit dem Spieler. Obwohl die Sportabteilung den Spieler unbedingt verpflichten wollte, waren die finanziellen Bedingungen für die Führung nicht akzeptabel.

Das Hauptproblem betrifft die vom Spieler und seinen Agenten geforderten Prämien. Berichten zufolge wurde eine Unterschriftsgebühr von 10 bis 11 Millionen Euro für den 16-Jährigen verlangt. Der Aufsichtsrat von Bayern hielt diesen Betrag für einen Spieler in diesem Alter für überhöht und stoppte den Transfer.

Die Situation im Münchner Club steckt derzeit in einer Sackgasse. Die Sportdirektoren sind bereit zu investieren, aber die Finanzabteilung blockiert dies. Eichhorns Agenten betonen jedoch, dass der Marktwert des Spielers bei 20 Millionen Euro liege und sich diese Ausgabe lohnen würde.

Dieser interne Konflikt bei Bayern ist zur Chance für andere Topclubs geworden. Derzeit haben Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Liverpool das Rennen um die Verpflichtung des talentierten Mittelfeldspielers aufgenommen.