Mehrfamilienhäuser in Usbekistan werden digital registriert

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Mehrfamilienhäuser in Usbekistan werden digital registriert

Ab dem 1. Juni hat sich das Verfahren zur Registrierung von Mehrfamilienhäusern in Usbekistan geändert. Die Staatliche Katasteragentur hat diese Prozesse über das UZKAD-System vollständig digitalisiert.

Die neuen Vorschriften umfassen die Abnahme von Gebäuden, die Ausstellung von Katasterpässen und die staatliche Registrierung.

Nun werden alle Wohnungen, Nichtwohnflächen und gemeinschaftliches Eigentum in einem Gebäude in einem einzigen Register erfasst. Für das gesamte Gebäude wird ein einziges Katasterdokument erstellt.

Zudem werden digitale Baupläne der Gebäude auf einer Online-Karte angezeigt. Dies reduziert den Papierkram und minimiert den Einfluss menschlicher Faktoren.

Die Reform zielt darauf ab, die Registrierung von Objekten zu beschleunigen und den Eigentumsschutz maximal zu gewährleisten.

UsbekistanStaatskatasterkammerUZKAD
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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