V-200 Unbemannter Hubschrauber mit 200 kg Nutzlast in Russland im Test

·52·Technologie
V-200 Unbemannter Hubschrauber mit 200 kg Nutzlast in Russland im Test

Die Unternehmensgruppe Aeromaks hat mit den Flug- und Konstruktions tests des von ihrer Tochtergesellschaft IKAR-Injiniring entwickelten unbemannten Lastenhubschraubers V-200 begonnen. Die Tests dieses Serienprototyps, einer modernisierten Version des Modells Sh-750, sollen im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist seine Ausstattung mit einem vollständig autonomen Steuerungssystem. Dieses System ermöglicht den vollautomatischen Betrieb des Geräts. Nach Angaben der Entwickler kann der Hubschrauber mit einem Knopfdruck eine Nutzlast von bis zu 200 kg über eine Entfernung von 300 km transportieren.

Das Modell V-200 unterscheidet sich von vielen Analoga dadurch, dass es Fracht sowohl an einem externen Haken als auch in der Kabine befördert. Diese Konstruktion verhindert eine Verschlechterung der technischen Flugparameter. Das Gerät ist für einen stabilen Betrieb unter schwierigen Bedingungen und über lange Distanzen ausgelegt.

Die Hauptanwendungsbereiche dieses Drohne umfassen die Lieferung von Fracht in schwer zugängliche Gebiete, Flüge außerhalb der Sichtweite (BVLOS) und die Versorgung abgelegener Industrieanlagen. Die Technologie dient dazu, Logistikkosten zu senken und die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen.

V-200AeromaksDrohneTechnologieLuftfahrt
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenDie interessantesten Startups wollen Nutzer von Smartphones entwöhnenGestern, 17:26Wildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformWildberries und Russ starten neue digitale GesundheitsplattformGestern, 17:21Supabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarSupabase-Bewertung verdoppelt sich in 8 Monaten auf 10 Milliarden DollarGestern, 16:52Fast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenFast 70 % der Steam-Nutzer sind auf Windows 11 umgestiegenGestern, 16:27Google und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGoogle und FBI warnen: Hacker geben sich als falsche IT-Mitarbeiter in Büros ausGestern, 16:25Lasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltLasersystem zur Umgehung des Schutzes von iPhone und Satelliten vorgestelltGestern, 15:52
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse