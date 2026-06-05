V-200 Unbemannter Hubschrauber mit 200 kg Nutzlast in Russland im Test

Die Unternehmensgruppe Aeromaks hat mit den Flug- und Konstruktions tests des von ihrer Tochtergesellschaft IKAR-Injiniring entwickelten unbemannten Lastenhubschraubers V-200 begonnen. Die Tests dieses Serienprototyps, einer modernisierten Version des Modells Sh-750, sollen im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Laut Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist seine Ausstattung mit einem vollständig autonomen Steuerungssystem. Dieses System ermöglicht den vollautomatischen Betrieb des Geräts. Nach Angaben der Entwickler kann der Hubschrauber mit einem Knopfdruck eine Nutzlast von bis zu 200 kg über eine Entfernung von 300 km transportieren.

Das Modell V-200 unterscheidet sich von vielen Analoga dadurch, dass es Fracht sowohl an einem externen Haken als auch in der Kabine befördert. Diese Konstruktion verhindert eine Verschlechterung der technischen Flugparameter. Das Gerät ist für einen stabilen Betrieb unter schwierigen Bedingungen und über lange Distanzen ausgelegt.

Die Hauptanwendungsbereiche dieses Drohne umfassen die Lieferung von Fracht in schwer zugängliche Gebiete, Flüge außerhalb der Sichtweite (BVLOS) und die Versorgung abgelegener Industrieanlagen. Die Technologie dient dazu, Logistikkosten zu senken und die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen.