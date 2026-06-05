Der CEO von Manchester United, Omar Berrada, gab keine klaren Garantien bezüglich der Zukunft von Kapitän Bruno Fernandes. Obwohl die Klubführung betont, den portugiesischen Spielmacher halten zu wollen, schüren verschiedene Aussagen des Spielers selbst die Transfergerüchte. Goal.com berichtet .

Der 31-jährige Mittelfeldspieler zeigte eine hervorragende Saison und stellte in der englischen Premier League einen Rekord mit 21 Vorlagen auf. Obwohl er zum Spieler der Saison gewählt wurde, bleibt seine Zukunft bei Old Trafford fraglich. Berrada lobte Fernandes' Führungsqualitäten sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine im Inside Carrington-Podcast.

„Wir wollen natürlich, dass er bleibt. Er hatte eine großartige Saison auf dem Platz, aber am wichtigsten ist, dass er bewiesen hat, ein wahrer Anführer für alle zu sein. Die Menschen sehen seine Arbeit abseits des Feldes nicht. Er versteht die Werte des Klubs sehr gut und hilft jungen Spielern bei der Anpassung“, sagte Omar Berrada.

Obwohl Fernandes' aktueller Vertrag bis 2027 läuft, beklagte er zuvor, dass sein Wert für den Klub nicht ausreichend gewürdigt werde. Der Spieler merkte an, dass er einst kurz davor stand, das Team zu verlassen, betonte jedoch, dass sein Hauptziel jetzt der Gewinn der englischen Premier League und anderer großer Turniere mit Manchester United ist.

Nach strukturellen Veränderungen in der Klubführung erklärte Berrada, dass der Prozess zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen Mitarbeitern, Management und Eigentümern im Gange sei. Seinen Worten zufolge spiegeln sich die getroffenen harten Entscheidungen in den finanziellen Ergebnissen wider und dienen als Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Klubs.