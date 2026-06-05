Die usbekische Nationalmannschaft erregte nach dem Freundschaftsspiel gegen Kanada nicht nur auf dem Platz, sondern auch durch ihr Verhalten abseits des Spielfelds große Aufmerksamkeit.

Nach Spielende reinigten die Spieler die Kabine und hinterließen sie in einem tadellosen Zustand.

Außerdem hinterließ das Team eine Dankesnachricht auf der Tafel auf Englisch: "Danke für Ihre Gastfreundschaft, Kanada! Viel Glück bei der Weltmeisterschaft!"

Diese Geste wurde in den sozialen Medien warmherzig aufgenommen. Viele Fans lobten die Disziplin, die Sauberkeit und den Respekt der usbekischen Fußballer gegenüber ihren Gastgebern.

In den Kommentaren gab es viele positive Äußerungen über das Volk und die Nationalmannschaft Usbekistans, wobei viele den Spielern viel Erfolg bei der Weltmeisterschaft wünschten.

Zur Erinnerung: Im Freundschaftsspiel hat die kanadische Nationalmannschaft Usbekistan mit 2:0 besiegt. Doch der Vorfall nach dem Spiel wird unter den Fans breit diskutiert.