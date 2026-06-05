Marquinhos tröstete Gabriel nach Fehler im Champions-League-Finale

PSG-Kapitän Marquinhos enthüllte die Worte, die er dem Arsenal-Verteidiger Gabriel Magalhães nach dem dramatischen Sieg im Champions-League-Finale sagte. Arsenal verlor das Finale in Budapest im Elfmeterschießen, und Gabriel unterlief beim entscheidenden Schuss ein Fehler. Laut Goal.com berichtet .

Während die PSG-Spieler liefen, um den Sieg zu feiern, schloss sich Marquinhos nicht seinen Teamkollegen an, sondern ging zu seinem niedergeschlagenen Landsmann. Der erfahrene Abwehrspieler erinnerte sich daran, dass er selbst bei der WM 2022 eine ähnliche schwierige Situation durchgemacht hatte, und beschloss, Gabriel zu trösten.

Im Gespräch mit Journalisten während des Lehrgangs der brasilianischen Nationalmannschaft erinnerte sich Marquinhos an diese Momente: „Ich war bereit zu feiern, aber als ich loslief, sah ich ihn vor mir. Mein Team lief an ihm vorbei – genau wie in meiner Situation 2022. Ich sagte ihm, er solle stark sein und den Kopf hochhalten, denn er hatte eine großartige Saison und spielte brillant.“

Laut Marquinhos hält er Gabriel für den besten Innenverteidiger der aktuellen Saison. „Ich sagte ihm, dass er in dieser Saison der beste Innenverteidiger der Welt war. Er verdiente es nicht, eine solche Last zu tragen, denn im Elfmeterschießen will jeder treffen, aber das Glück kann einem fehlen“, fügte der PSG-Kapitän hinzu.

Für Gabriel, der unter Arsenal-Trainer Mikel Arteta konstante Leistungen zeigte, wurde dieser Fehler zum schmerzhaftesten Punkt der Saison. Marquinhos betonte jedoch, dass ein einzelner Fehler die Arbeit des Verteidigers während der gesamten Saison nicht zunichtemachen darf und er weiterhin ein entscheidender Spieler für die Nationalmannschaft ist.