Unerwarteter Vorfall bei Yulduz Usmonovas Konzert

·1.2K·Kultur
Unerwarteter Vorfall bei Yulduz Usmonovas Konzert

Das Konzert der Volkskünstlerin Usbekistans, Yulduz Usmonova, das am 4. Juni in Namangan stattfand, hat weitreichende Diskussionen ausgelöst. Laut Informationen, die in sozialen Netzwerken kursieren, versammelten sich Hunderttausende von Fans, um die Show zu sehen.

Einige Quellen behaupten, dass fast 400.000 Zuschauer das Konzert besuchten. In den viralen Videos sind massive Menschenmengen auf dem Konzertgelände und in der Umgebung zu sehen. Obwohl diese Zahl noch nicht offiziell bestätigt wurde, gilt die Veranstaltung als eine der meistbesuchten im Land.

Das Video zeigt Aufnahmen vom Konzert in Namangan. Die Bilder zeigen Tausende von Fans, die den Platz füllen, sowie eine festliche Atmosphäre.

Yulduz UsmonovaUsbekistanNamangan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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