Jahongir Zokirov, ein erfahrener Schwergewichtsboxer, der unser Land vertritt und eines der vielversprechendsten Talente der usbekischen Boxschule ist, ist in den Vereinigten Staaten eingetroffen, um an seinem nächsten Profikampf teilzunehmen.

Insider und Sportfans wissen gut Bescheid, dass unser Landsmann kürzlich einen langfristigen Vertrag mit Zuffa Boxing unterzeichnet hat, der Promotionsfirma von Dana White, einer großen Figur im Weltsport. Datum und Gegner für den ersten großen Kampf des usbekischen Athleten unter dieser prestigeträchtigen Organisation stehen nun fest.

Wann findet das Debüt statt und wer ist der Gegner?

Laut Jahongir Zokirov selbst wird sein Debütkampf in dieser berühmten Promotion dieses Jahr am 28. Juni stattfinden. An diesem Tag wird unser Vertreter gegen einen gefährlichen amerikanischen Boxer antreten, der noch keine Niederlage kennt, Zachary Spiller .

Vor dem bevorstehenden harten Kampf werfen wir einen Blick auf die aktuellen Profibilanzen und Fähigkeiten beider Athleten:

Boxer Anzahl der Kämpfe Siege / Niederlagen K.O.-Quote Jahongir Zokirov 1 Kampf 1 Sieg / 0 Niederlagen 1 vorzeitiger Sieg (100%) Zachary Spiller 5 Kämpfe 5 Siege / 0 Niederlagen 4 vorzeitige Siege (80%)

Zusammentreffen zweier ungeschlagener Boxer

Laut einer offiziellen Mitteilung des Usbekischen Boxverbandes hat der Amerikaner Zachary Spiller in seiner Karriere noch keine Niederlage erlitten und 4 seiner 5 Kämpfe durch K.o. seiner Gegner beendet.

Doch unser Held Jahongir Zokirov startete seine Profikarriere ebenfalls mit einem verheerenden K.o. Im Kampf auf amerikanischem Boden zielt er nur auf einen schönen Sieg und das Hissen der Flagge unseres Landes ab. Dieser Kampf unter der Aufsicht von Dana White wird unserem Landsmann zweifellos die Türen zum großen Sport öffnen.

Zamins Wunsch: Wir wünschen unserem Schwergewichtsboxer Jahongir Zokirov enormen Erfolg und einen sauberen Sieg in seinem verantwortungsvollen Debütkampf in den USA! Wir sind zuversichtlich, dass er seinen Gegner besiegen und die Stärke der usbekischen Boxschule erneut der Welt demonstrieren wird.

Verfolgen Sie Jahongir Zokirows Trainingstagebuch in den USA, professionelle Boxnächte jenseits des Ozeans und die besten exklusiven Sportnachrichten immer mit uns auf Zamin!