100 Millionen Som Unterhalt im Voraus gezahlt

Ein Vater aus Chiroqchi beschloss, seine Unterhaltspflichten vorzeitig zu erfüllen.

Ein Bewohner des Bezirks Chiroqchi hatte seine monatlichen Unterhaltszahlungen bisher stets pünktlich geleistet. Später einigte er sich mit seiner ehemaligen Ehefrau darauf, den für die Unterstützung seiner drei Kinder bis zum 18. Lebensjahr berechneten Betrag in einer Pauschalsumme zu zahlen.

Infolgedessen hat er am 4. Juni dieses Jahres 100 Millionen Som im Voraus für seine Kinder gezahlt.

Der genannte Betrag wurde vollständig an den Empfänger überwiesen, und das Vollstreckungsverfahren wurde abgeschlossen, da die Vollstreckungsurkunde erfüllt war.

Jede gute Tat für ein Kind ist ein solides Fundament für seine Zukunft. Dieser Fall zeigte erneut, dass elterliche Verantwortung nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein heller Ausdruck von Liebe und Sorge um das Schicksal des Kindes ist.