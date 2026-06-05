Farben der iPhone 18 Pro und Pro Max Gehäuse in Live-Fotos gezeigt

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Farben der iPhone 18 Pro und Pro Max Gehäuse in Live-Fotos gezeigt

Im Internet sind Bilder aufgetaucht, die die Gehäuse der Modelle iPhone 18 Pro und Pro Max zeigen. Diese Aufnahmen geben erste Einblicke in das innere und äußere Erscheinungsbild der neuen Geräte. Auf den Fotos sind Gehäuse in drei verschiedenen Farben zu sehen: dunkles Kirschrot, helles Himmelblau und klassisches Schwarz. Prognosen zufolge wird Apple nach dem dunklen Orange des Vorjahres weiterhin mit seiner Farbpalette experimentieren. Ixbt.com berichtet .

Anhand der Form und Platzierung des Kameramoduls lässt sich erkennen, dass die Attrappen das Design des iPhone 17 Pro nahezu replizieren. Aus den Bildern lässt sich schließen, dass das Unternehmen sich hauptsächlich auf die Aktualisierung der Farbpalette beschränkt, ohne drastische Änderungen am Gehäusedesign vorzunehmen. Auch die Elemente der Rückseite und die SIM-Kartensteckplätze sind abgebildet.

Wichtige Innovationen werden im Inneren des Geräts erwartet. Analysten und Insider diskutieren den auf einem 2-Nanometer-Prozess basierenden A20 Pro-Chip, erweiterte Kamerafunktionen und mögliche Änderungen am Dynamic Island-System. Zuvor gab es Berichte, dass die iPhone 18 Pro-Linie ein neues Design und eine erweiterte Farbpalette, einschließlich einer dunkelroten Variante, erhalten würde.

Eine weitere wichtige Neuheit ist die Kamera mit variabler Blende, die die Aufnahmequalität bei verschiedenen Lichtverhältnissen erheblich verbessert. Unter den durchgesickerten Daten findet sich auch die überraschende Meldung, dass die Akkukapazität des iPhone 18 Pro je nach Verkaufsregion variieren könnte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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