CATL entwickelt Lithium-Luft-Batterien mit einer Energiedichte von 12.000 Wh/kg

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CATL entwickelt Lithium-Luft-Batterien mit einer Energiedichte von 12.000 Wh/kg

Wu Kai, Chief Scientist bei CATL und Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwissenschaften, präsentierte die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Bereich der Lithium-Luft-Batterien. Dies ist das erste Mal, dass CATL diese Technologie offen als zukünftigen Entwicklungsweg und als wettbewerbsentscheidendes Element im Markt für Batterien der nächsten Generation ankündigt. Berichtet von Ixbt.com Bericht meldet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien verwenden Lithium-Luft-Batterien metallisches Lithium als Anode und Sauerstoff aus der Luft als Kathode, wodurch schwere Metalle wie Nickel, Kobalt und Mangan ersetzt werden. Diese Konstruktion reduziert das Gewicht erheblich, weshalb sie als „atmende Batterien“ bezeichnet werden.

Die theoretische Energiedichte von Lithium-Luft-Batterien erreicht 12.000 Wh/kg und nähert sich damit der Energiekapazität von Benzin (ca. 13.000 Wh/kg) an. Aktuelle Laborprototypen haben 1.200 Wh/kg erreicht, was viermal höher ist als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien und doppelt so hoch wie bei erwarteten Festkörperbatterien.

Die erfolgreiche Kommerzialisierung dieser Technologie könnte es zur Norm machen, dass Elektrofahrzeuge mit einer einzigen Ladung über 1.600 km zurücklegen. Im Jahr 2024 demonstrierten Forscher der University of Illinois und des Argonne National Laboratory einen Prototyp, der mehr als 700 Zyklen in einer Luftumgebung standhielt.

Experten gehen davon aus, dass die Lithium-Luft-Technologie nach 2030 für die Massenadoption bereit sein wird. Es wird erwartet, dass sie nicht nur Pkw, sondern auch Langstrecken-Elektroflugzeuge und den Gütertransport revolutionieren wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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