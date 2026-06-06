Starlink verbindet Schulen in abgelegenen Gebieten Boliviens mit dem Internet

·35·Technologie
Starlink verbindet Schulen in abgelegenen Gebieten Boliviens mit dem Internet

Im Rahmen des Starlink-Projekts wurden mehr als 1.000 Schüler und Lehrer an Schulen in 14 abgelegenen Regionen Boliviens mit Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet verbunden. Diese Bildungseinrichtungen haben nun direkten Zugang zu globalen Bildungsressourcen. Fotos, die diesen Prozess dokumentieren, wurden auf den Seiten von Elon Musk und SpaceX veröffentlicht. Laut Ixbt.com berichtet .

Zuvor waren diese Schulen aufgrund des komplexen Geländes und der fehlenden Infrastruktur vollständig von der digitalen Welt abgeschnitten. Heute hilft die stabile Konnektivität von Starlink dabei, die digitalen Kompetenzen der Schüler zu entwickeln und das Alphabetisierungsniveau zu verbessern. Solche Projekte verändern die Bildungsqualität in Gebieten, in denen der Internetzugang schwierig ist, grundlegend.

Derzeit sind mehr als 10.000 Starlink-Satelliten im Erdorbit in Betrieb. Der Dienst wird von über 12 Millionen Abonnenten in 160 Ländern weltweit genutzt. Zudem ist der Start der neuen Generation V3-Satelliten mit Starship für 2026 geplant.

Das von SpaceX entwickelte Starlink-System bietet Breitbandinternet an Orten, an denen herkömmliche Kabel- oder Mobilfunkverbindungen nicht verfügbar sind. Das Unternehmen arbeitet auch aktiv mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Terminals zu identifizieren und zu deaktivieren, die für illegale Aktivitäten genutzt werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass Starlink bald das Recht erhält, an Auktionen für mobile Satellitenfrequenzen in Europa teilzunehmen.

StarlinkSpaceXElon MuskBolivienInternet
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

ChatGPT wird zur am schnellsten wachsenden App der GeschichteChatGPT wird zur am schnellsten wachsenden App der GeschichteGestern, 18:48Gehäuse mit Seitendisplay: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity vorgestelltGehäuse mit Seitendisplay: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity vorgestelltGestern, 18:29WWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-FunktionenWWDC 2026: Siri-Update und Apple Intelligence-FunktionenGestern, 18:24Halbleiter-Transistortechnologie in Südkorea wiederentdecktHalbleiter-Transistortechnologie in Südkorea wiederentdecktGestern, 18:20Sriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen HausesSriram Krishnan verlässt Posten als KI-Berater des Weißen HausesGestern, 17:59Yandex startet interaktives Spiel zu regionalen DialektenYandex startet interaktives Spiel zu regionalen DialektenGestern, 16:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse