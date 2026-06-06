Starlink verbindet Schulen in abgelegenen Gebieten Boliviens mit dem Internet

Im Rahmen des Starlink-Projekts wurden mehr als 1.000 Schüler und Lehrer an Schulen in 14 abgelegenen Regionen Boliviens mit Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet verbunden. Diese Bildungseinrichtungen haben nun direkten Zugang zu globalen Bildungsressourcen. Fotos, die diesen Prozess dokumentieren, wurden auf den Seiten von Elon Musk und SpaceX veröffentlicht. Laut Ixbt.com berichtet .

Zuvor waren diese Schulen aufgrund des komplexen Geländes und der fehlenden Infrastruktur vollständig von der digitalen Welt abgeschnitten. Heute hilft die stabile Konnektivität von Starlink dabei, die digitalen Kompetenzen der Schüler zu entwickeln und das Alphabetisierungsniveau zu verbessern. Solche Projekte verändern die Bildungsqualität in Gebieten, in denen der Internetzugang schwierig ist, grundlegend.

Derzeit sind mehr als 10.000 Starlink-Satelliten im Erdorbit in Betrieb. Der Dienst wird von über 12 Millionen Abonnenten in 160 Ländern weltweit genutzt. Zudem ist der Start der neuen Generation V3-Satelliten mit Starship für 2026 geplant.

Das von SpaceX entwickelte Starlink-System bietet Breitbandinternet an Orten, an denen herkömmliche Kabel- oder Mobilfunkverbindungen nicht verfügbar sind. Das Unternehmen arbeitet auch aktiv mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Terminals zu identifizieren und zu deaktivieren, die für illegale Aktivitäten genutzt werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass Starlink bald das Recht erhält, an Auktionen für mobile Satellitenfrequenzen in Europa teilzunehmen.