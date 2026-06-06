EU kündigt Einschränkungen für US-Cloud-Dienste und Chips Act 2.0 an

Die Europäische Kommission hat ein neues Paket von Initiativen vorgestellt, das darauf abzielt, die technologische Abhängigkeit der Europäischen Union von den USA und China zu verringern. Die Vorschläge umfassen die Unterstützung von Mikrochip-Herstellern, den Aufbau eines privaten Cloud-Dienstleistungsnetzwerks sowie neue Anforderungen für die Speicherung und Verarbeitung kritischer Daten. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, betonte, dass Europa bei Technologien, die den Betrieb von Krankenhäusern, Energienetzen und öffentlichen Diensten sicherstellen, nicht von anderen Ländern abhängig bleiben dürfe. Berichtet von Ixbt.com berichtet .

Ein zentrales Element des neuen Pakets ist der Gesetzentwurf Cloud and AI Development Act (CADA). Dieses Dokument soll das Risiko der Abhängigkeit von ausländischen Cloud-Infrastrukturanbietern verringern. Dazu wird vorgeschlagen, ein paneuropäisches System von Anforderungen an das Niveau der technologischen Souveränität von Cloud-Plattformen zu schaffen, die mit vertraulichen Daten öffentlicher Organisationen arbeiten. Laut Henna Virkkunen, Vizepräsidentin der Kommission, will Brüssel nicht, dass ausländische Unternehmen die Möglichkeit haben, kritische Infrastrukturen abzuschalten.

Aufgrund des US-amerikanischen Cloud Act wird es für amerikanische Unternehmen schwierig sein, in Europa ein maximales Maß an Souveränität zu erreichen. Dieses Gesetz gewährt US-Strafverfolgungsbehörden das Recht, Daten unabhängig von ihrem Speicherort anzufordern. Daher strebt die Europäische Union an, sicherzustellen, dass die sensibelsten Daten innerhalb des europäischen Territoriums gespeichert werden. Künftig wird nicht nur der Standort der Daten, sondern auch die Eigentumsstruktur der Unternehmen und ihr Schutz vor dem Einfluss ausländischer Gesetze überprüft.

Die zweite große Initiative ist das Chips Act 2.0-Projekt, das auf die Entwicklung der Halbleiterindustrie in der Region abzielt. Die neue Version des Programms konzentriert sich auf die Verringerung der externen Abhängigkeit bei der Entwicklung und Produktion von Halbleitern sowie auf Technologien der nächsten Generation, die für Systeme der künstlichen Intelligenz erforderlich sind. Die Europäische Kommission hat den Bau hochtechnologischer Fabriken in der Union, die die fortschrittlichsten Mikrochips und Chips für KI-Plattformen herstellen, zur vorrangigen Aufgabe erklärt.