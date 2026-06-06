Google baut virtuelles Kraftwerk für KI-Rechenzentren

·54·Technologie
Google baut virtuelles Kraftwerk für KI-Rechenzentren

Google hat eine Vereinbarung mit Voltus unterzeichnet, um ein virtuelles Kraftwerk (VPP) im größten Energienetz der USA zu schaffen. Dieses Projekt soll zusätzliche Energiekapazitäten für die Rechenzentren des Unternehmens bereitstellen, ohne neue Kraftwerke oder Übertragungsleitungen zu bauen. Die virtuelle Station integriert dezentrale Ressourcen wie Elektrofahrzeuge, Heimbatterien und „intelligente“ Thermostate in ein einziges Netzwerk. Laut Ixbt.com berichtet .

Das System funktioniert, indem der Verbrauch angeschlossener Geräte in Zeiten hoher Netzlast vorübergehend reduziert oder gespeicherte Energie genutzt wird. Gerätebesitzer erhalten für ihre Teilnahme an diesem Prozess finanzielle Vergütungen, wobei Google die Finanzierung des Programms übernimmt. Die freigesetzte zusätzliche Kapazität wird zur Unterstützung des Betriebs von Rechenzentren in der Region eingesetzt.

Dieser Schritt ist eine effektive Methode zur Lösung von Energieproblemen, die mit dem starken Anstieg der Rechenleistung für künstliche Intelligenz verbunden sind. Einer Studie der Duke University zufolge könnte das US-Energienetz bis zu 100 Gigawatt neuer Anlagen ohne zusätzliche Infrastruktur anschließen, wenn Rechenzentren zustimmen, den Verbrauch nur 40 Stunden pro Jahr zu reduzieren.

Die Vereinbarung zwischen Google und Voltus wird im PJM-Energienetz umgesetzt, dem größten Netz, das die US-Ostküste versorgt. Voltus plant, im Rahmen des Projekts jährlich bis zu 100 Megawatt dezentraler Energieressourcen zu integrieren. Die vollständige Inbetriebnahme des Systems ist für 2027 geplant.

GoogleVoltusKünstliche IntelligenzEnergieVirtuelles Kraftwerk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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