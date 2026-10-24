Sarukyan und Chimaev dominieren ihre Gegner, Burroughs erleidet sensationelle Niederlage

In Las Vegas, Nevada, USA, fand das von Fans des Freistilringens und Grapplings mit Spannung erwartete Event RAF 14 statt.

Während des Abends boten die MMA-Stars Arman Tsarukyan und Khamzat Chimaev eine Meisterklasse im Ringen, während erfahrene Veteranen wie Alexander Shlemenko und der legendäre Olympiasieger Jordan Burroughs die Fans mit unerwarteten Niederlagen schockierten.

Tsarukyan lässt Danis keine Chance: 10:0-Ergebnis und Druck auf der Matte

Im Hauptkampf des Turniers traf UFC-Star Arman Tsarukyan auf den kontroversen amerikanischen Grappler Dillon Danis:

Körperlicher Vorteil half nicht: Obwohl er gewichtsmäßig und körperlich deutlich überlegen war, war Danis gegen Tsarukyans intensive Angriffe und Schnelligkeit machtlos;

Absolute Dominanz: Arman ließ keinen einzigen Punkt gegen seinen Gegner zu, beendete den Kampf mit einem 10:0-Sieg durch technische Überlegenheit und gewann den RAF-Crossover-Titel im Mittelgewicht;

Konflikt abgewendet: Nach Kampfende stieg Arman auf Danis, der am Vortag bei der Pressekonferenz eine Schlägerei angezettelt hatte, und übte demonstrativen Druck aus. Das Sicherheitspersonal griff rechtzeitig ein, um den Konflikt zu lösen, und die Kämpfer schüttelten sich schließlich die Hände.

11:0 von Chimaev und unerwartete Sensationen

Auch die übrigen Kämpfe des Turniers waren reich an glänzenden Ergebnissen:

Khamzat Chimaev — Robbie Lawler (11:0): UFC-Star Chimaev fühlte sich gegen den ehemaligen Champion Robbie Lawler so wohl wie im Training und sicherte sich einen Sieg durch technische Überlegenheit mit 11 Punkten Vorsprung;

Shlemenkos Niederlage: Der ehemalige Bellator-Champion Alexander Shlemenko verlor unerwartet mit 0:10 in seinem Duell gegen den UFC-Kämpfer Brendan Allen;

Burroughs' Fall: Der legendäre Jordan Burroughs, Olympiasieger und sechsfacher Weltmeister, verlor mit 5:7 gegen seinen jungen Landsmann Michael Caliendo und sorgte damit für die größte Sensation des Abends.

Vollständige Ergebnisse des RAF 14-Turniers: