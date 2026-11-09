„Dafür müsste ich einen Monat in Usbekistan bleiben und jeden Tag Plov essen“ — Islam Makhachev

Der amtierende UFC-Champion im Weltergewicht und einer der stärksten Kämpfer der Welt Islam Makhachev nahm an einer Pressekonferenz in Taschkent teil.

Während eines offenen Dialogs mit usbekischen Fans und Journalisten beantwortete der dagestanische Star Fragen zum möglichen nächsten Schritt in seiner Karriere — dem Aufstieg ins Mittelgewicht (84 kg) — mit einer Mischung aus aufrichtigem Humor und professionellem Ernst.

Konferenz in Taschkent: „Ich müsste jeden Tag Plov essen“

Journalistenfragten nach der Möglichkeit, in eine noch höhere Gewichtsklasse aufzusteigen und um den Titel in einer dritten Division zu kämpfen, worauf Makhachev wie folgt reagierte:

Nationalgericht und Gewichtszunahme-Scherz: „Mittelgewicht? Dafür müsste ich einen Monat in Usbekistan bleiben und jeden Tag Plov essen“, antwortete der UFC-Champion lachend.

Das Problem der Muskelmasse: Als er auf die professionelle Seite der Angelegenheit einging, betonte Islam, dass dieser Schritt ernsthafte körperliche Veränderungen erfordere: „Das wird nicht einfach. Wir haben mit unserem Team darüber gesprochen. Wir müssen gründlich darüber nachdenken, denn es ist bekannt, dass der Aufbau von hochwertiger Muskelmasse nicht so leicht ist.“

Erfolgreiche Titelverteidigung im Weltergewicht

Islam Makhachev demonstriert auch nach seinem Aufstieg in die Weltergewichtsklasse weiterhin seine absolute Dominanz.

Indikator / Faktor Details Aktueller Status UFC-Champion im Weltergewicht (Welterweight) Letzter Kampf Sieg über den ungeschlagenen irischen Herausforderer Ian Garry Sieg Erfolg Erste erfolgreiche Verteidigung des Weltergewicht-Meisterschaftsgürtels Nächstes Ziel Analyse der Aussichten für einen Aufstieg ins Mittelgewicht (Middleweight)

Der Weg zum dritten Gürtel?

Für Makhachev, der bereits Herrscher im Leichtgewicht war und später den Titel im Weltergewicht gewann und diesen gegen Ian Garry erfolgreich verteidigte, könnte das Mittelgewicht ein neuer historischer Meilenstein sein.

Aufgrund der physischen Stärke und der Körpermaße der Kämpfer in der 84-kg-Division planen der Athlet und sein Trainerteam jedoch, den nächsten Schritt ohne Eile und ohne den Körper unnötig zu belasten.