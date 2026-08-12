Heftiger Showdown: Arman Tsarukyan und Dillon Danis kämpfen um den Gürtel!

der Nummer zwei der Herausforderer in der UFC-Leichtgewichtsrangliste Arman Tsarukyan und Showkämpfer sowie Misfits-League-Champion im Halbschwergewicht Dillon Danis wurde offiziell angekündigt. Dieser Grappling-Kampf, der die Fans des Kampfsports begeistert, findet am 3. Oktober in Las Vegas, USA, statt.

Dieses viel beachtete Duell des Turniers RAF 14 und dabei wird der RAF-Meisterschafts titel im Mittelgewicht auf dem Spiel stehen.

Das Top-Grappling-Duell in Las Vegas

Das Duell zwischen Arman Tsarukyan und Dillon Danis ist weit mehr als ein gewöhnlicher Crossover-Kampf – es ist ein Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Sportschulen und Charaktere. Tsarukyan, einer der Hauptanwärter auf den UFC-Leichtgewichtstitel, hat beschlossen, seine Fähigkeiten im Bodenkampf erneut auf die Probe zu stellen.

Sein Gegner ist Dillon Danis, Conor McGregors ehemaliger Sparringspartner, der für kontroverse Aussagen und seine Eskapaden in den sozialen Medien bekannt ist.

Tsarukyans und Danis’ Geschichte in der RAF League

Beide Kämpfer haben Erfahrung in der Organisation RAF (Submission Grappling), und für beide hat der bevorstehende Kampf den Charakter eines Rückkampfs:

Arman Tsarukyan: Er gab im Juli sein Debüt in der RAF League und verlor in einem harten, kompromisslosen Kampf nach Punkten gegen den ehemaligen UFC-Interimschampion Colby Covington. Diesmal will Tsarukyan zurückschlagen und seinen ersten Gürtel gewinnen.

Dillon Danis: Dillons bisherige Bilanz in der RAF League ist alles andere als beeindruckend – 0:2. Zunächst unterlag er Colby Covington, anschließend trat er gegen den UFC-Star Khamzat Chimaev auf die Matte und musste eine weitere Niederlage hinnehmen.

Erinnerungen an die Chimaev-Auseinandersetzung und die Massenschlägerei

Dillon Danis’ Auftritt beim letzten RAF-Turnier blieb nicht nur wegen seiner Niederlage, sondern auch wegen einer großen Schlägerei in Erinnerung. Nach dem intensiven Kampf gegen Khamzat Chimaev kam es auf und abseits der Bühne zu einer Massenschlägerei zwischen den beiden Teams.

Die Situation eskalierte so sehr, dass erst das Eingreifen von Sicherheitskräften und Polizei für Ordnung sorgen konnte. Auch beim Turnier in Las Vegas werden diesmal eine aufgeheizte Atmosphäre und hoher psychologischer Druck erwartet.

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