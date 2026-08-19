„Ich will kämpfen!“: Khamzat Chimaev stellt Dana White eine klare Forderung

Khamzat Chimaev, einer der größten Stars der UFC im Mittelgewicht, hat überraschend gegen die Führung der Organisation protestiert. Der nächste Kampf von „Borz“, dem im Mai der Meisterschaftsgürtel aberkannt wurde, ist noch immer nicht angekündigt, was ihn wütend macht. Was hält Chimaev vom Octagon fern und warum setzt er Dana White öffentlich unter Druck?

Direkter Appell an Dana White: Chimaevs Geduld ist am Ende

Der tschetschenische Kämpfer, der nicht ohne Kampf bleiben will, wandte sich über seine offizielle Social-Media-Seite direkt an UFC-Präsident Dana White – mit einer ebenso erstaunten wie fordernden Frage:

„Worauf warten wir? Ich will kämpfen, Dana White!“, sagte Khamzat Chimaev.

Damit zeigte Chimaev, dass er nach seiner Niederlage sofort ins Octagon zurückkehren und seinen früheren Status wiederherstellen will.

Die Situation um Khamzat Chimaev und den Meisterschaftsgürtel

Kategorie Status und wichtige Fakten Sportler Khamzat Chimaev („Borz“) Letzter Kampf Im Mai 2026 gegen Sean Strickland (nach umstrittener Punktentscheidung verloren) Meisterschaftsstatus Ehemaliger Mittelgewichts-Champion Hindernis für den Rückkampf Strickland kann wegen einer Schulterverletzung bis Dezember nicht kämpfen Nächster Kampf 5. September, Moskau (RAF-Turnier) – gegen Tyron Woodley nach Regeln des Freistilringens

Stricklands Verletzung und der Ringkampf in Moskau

Im Mai dieses Jahres kassierte Khamzat die erste Niederlage seiner Karriere und verlor gegen Sean Strickland durch eine umstrittene Entscheidung der Punktrichter. Obwohl Chimaev sofort einen Rückkampf forderte, erklärte der amtierende Champion Strickland, dass ihn eine schwere Schulterverletzung mindestens bis Dezember vom Octagon fernhalten werde.

Khamzat will jedoch keine Zeit verlieren und seine Wettkampfform bewahren: Er wird am 5. September in Moskau auf die Matte steigen und im Hauptkampf des RAF-Turniers unter Freistilringkampf-Regeln gegen den ehemaligen UFC-Champion Tyron Woodley antreten.

Glaubt ihr, dass Khamzat Chimaev den Meisterschaftsgürtel zurückerobern kann, wenn ein Rückkampf gegen Sean Strickland organisiert wird?

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