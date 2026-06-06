Satelliten mit 20 cm Genauigkeit: Roskosmos kündigt neue Standards an

·38·Technologie
Satelliten mit 20 cm Genauigkeit: Roskosmos kündigt neue Standards an

Laut dem Leiter von Roskosmos, Dmitri Bakanow, erfordern moderne Aufgaben eine viel höhere Genauigkeit von Erdfernerkundungssatelliten als derzeit verfügbar. Seinen Worten zufolge reicht eine Genauigkeit von einem Meter nicht mehr aus, insbesondere im Bereich der Navigation und der Nutzung unbemannter Systeme. Darüber berichtet Ixbt.com .

Auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum wies Bakanow darauf hin, dass die Entwicklung von Drohnen und unbemannten Geräten den Übergang zu einer Dezimetergenauigkeit erfordert. Laut dem Experten geht es um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich, die nicht nur für militärische Operationen, sondern auch für zivile Bedürfnisse von entscheidender Bedeutung ist.

Roskosmos plant, Behörden bis 2032 mit kartografischen Daten von ultra-hoher Präzision zu versorgen. Zur Bewältigung künftiger Aufgaben wird ein Detaillierungsgrad von etwa 20 cm erwartet, was die Qualität von Geodaten und Navigationsdiensten erheblich verbessern wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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