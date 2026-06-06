Luka Modrić wird voraussichtlich in neuer Rolle zu Real Madrid zurückkehren

In der Karriere von Luka Modrić, dem kroatischen Zauberer und einem der Legenden des Weltfußballs, zeichnet sich eine scharfe und unerwartete Wende ab. Der erfahrene Spielmacher hat beschlossen, die Apenninenhalbinsel zu verlassen. Der Hauptgrund dafür war, dass der AC Mailand nach den Ergebnissen der abgelaufenen Saison keine Qualifikation für die UEFA Champions League (UCL) erreichte.

Während diese Nachricht die Fans der Rossoneri betrübte, wird sie in Madrid mit großer Freude aufgenommen. Laut sensationellen Berichten der Journalisten der renommierten italienischen Zeitung Tuttosport plant die Führung von Real Madrid, ihre Legende umgehend zurückzuholen.

Nicht auf dem Platz, sondern hinter den Kulissen: Welche Rolle wird Modrić angeboten?

Der Königliche Klub lädt Luka Modrić nicht als Spieler, sondern in einer völlig neuen Funktion nach Madrid ein. Klubpräsident Florentino Pérez und sein Team haben zwei Hauptoptionen für das kroatische Genie vorbereitet:

Ein Platz im Trainerstab: Luka Modrić könnte als Assistenztrainer im Stab des neuen Cheftrainers beginnen und dabei seine enorme Fußball-Intelligenz und Erfahrung einbringen.

Administratives Management-System: Die zweite attraktive Option besteht darin, Luka in die Klubführung aufzunehmen und ihm eine der höheren administrativen (Manager-)Positionen zu übertragen.

Historische Verbundenheit und Statistiken aus der letzten Saison bei Mailand

Luka Modrić ist bei Real Madrid kein Unbekannter. Er spielte von 2012 bis 2025 genau 13 Jahre lang im Santiago Bernabéu, hob mehrere Male die Trophäen der UCL und der La Liga in die Höhe und gewann den Ballon d'Or.

Auch seine letzte Saison in der Serie A war nicht schlecht, doch das Mannschaftsergebnis befriedigte den Veteranen nicht:

Verein Spiele in der Saison Tore Vorlagen Vertragsende AC Mailand 34 2 4 Juni 2026

Hintergrund: Die Nachrichten über Luka Modrićs Rückkehr nach Madrid waren ein wahres Festgeschenk für die Real-Fans. Damals beendete auch Zinedine Zidane seine Karriere und wurde durch genau dieses System zu einem großen Trainer. Modrićs Fähigkeit, das Spiel zu lesen, wird zweifellos eine große Lektion für die neue Generation der Madrider sein. Auch wenn er nicht auf dem Platz steht, kehrt er nach Hause zurück, in den Schoß der vertrauten 'Königsfamilie'.

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