iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt

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iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt

Der Tech-Blogger und Insider Sahil Karoul veröffentlichte ein exklusives Video, das online für großes Aufsehen sorgte. Es zeigt echte Mockups der Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max in vier neuen Farben. Die Geräte werden in Dunkel Schwarz, Blau, klassischem Silber-Weiß und vor allem in Dark Cherry präsentiert. Laut Ixbt.com berichtet .

Nach den neuesten Leaks wird die Farbe Dark Cherry zum Haupttrend im Herbst 2026 und ersetzt das aktuelle Dunkelorange. Die Präsentation des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max ist traditionell für September 2026 geplant.

Die neuen Smartphones verfügen über ein Gehäuse aus einer einheitlichen Aluminiumlegierung, wobei der Kameramodulbereich mit Ceramic Shield-Schutzglas abgedeckt ist. Die Geräte werden voraussichtlich etwas dicker sein: Das iPhone 18 Pro Max misst einschließlich der Kamerawölbung 13,77 mm (im Vorgängermodell waren es 12,92 mm). Dies deutet auf ein massiveres Fotomodul und verbesserte Optik hin.

Technisch werden die Smartphones voraussichtlich mit dem ersten A20 Pro-Chip ausgestattet sein, der auf TSMCs 2-Nanometer-Prozesstechnologie basiert. Zur Erinnerung: Sahil Karoul ist dafür bekannt, Bilder des Samsung Galaxy S26 Ultra und der iPhone Fold-Prototypen lange vor der offiziellen Ankündigung präzise enthüllt zu haben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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