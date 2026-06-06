Schwere Verletzung für Deutschland-Star und Bayern-Talent vor der WM

·41·Sport
Schwere Verletzung für Deutschland-Star und Bayern-Talent vor der WM

Die Vorbereitungen der deutschen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft haben einen schweren Dämpfer erhalten. Bayern Münchens 18-jähriges Talent Lennart Karl wird das Turnier aufgrund einer im Training erlittenen Verletzung verpassen. Der junge Star zog sich in der letzten Trainingsphase eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Bundestrainer Julian Nagelsmann sah sich nach diesem Verlust gezwungen, kurzfristig Änderungen im Kader vorzunehmen. Als Ersatz für Lennart Karl wurde der 20-jährige Universalspieler von RB Leipzig, Assan Ouedraogo, nachnominiert. Karl hatte erst kürzlich im Freundschaftsspiel gegen Finnland (4:0) mit einer Vorlage seine hervorragende Form unter Beweis gestellt.

Julian Nagelsmann betonte, dass die Verletzung des jungen Spielers ein unerwarteter Schlag für das gesamte Team war. "Es tut mir sehr leid für Lenny. Es war ein großer Schock für ihn und für uns alle. Der einzige Trost ist, dass er noch jung ist und viele Turniere vor sich hat. Assan Ouedraogo ist genauso talentiert wie Lenny, und wir erwarten von ihm mutige Leistungen", sagte der Trainer.

Lennart Karl teilte seine Gefühle zu der Situation auf seinen Social-Media-Kanälen mit. "Es ist unbeschreiblich schmerzhaft, ein so großes Turnier zu verpassen. Ich habe alles getan, um an der WM teilzunehmen. Leider passieren Verletzungen immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Ich wünsche meinem Team viel Glück und werde sie jede Minute unterstützen", schrieb der Fußballer.

DeutschlandBayern MünchenWeltmeisterschaftJulian NagelsmannFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Historisches Trikot des Fußballkönigs für Rekordpreis versteigertHistorisches Trikot des Fußballkönigs für Rekordpreis versteigertHeute, 08:08Jürgen Klopps Agent reagiert auf Gerüchte um Real MadridJürgen Klopps Agent reagiert auf Gerüchte um Real MadridHeute, 07:54Neue Ära bei Tottenham: Daniel Levy verkauft 25-Prozent-Anteil am KlubNeue Ära bei Tottenham: Daniel Levy verkauft 25-Prozent-Anteil am KlubHeute, 07:36Scaloni äußert sich zu Messis Gesundheit und GenesungScaloni äußert sich zu Messis Gesundheit und GenesungHeute, 07:23
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Schwere Verletzung für Deutschland-Star und Bayern-Talent vor der WM – Zamin.uz, 06.06.2026