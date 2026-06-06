Schwere Verletzung für Deutschland-Star und Bayern-Talent vor der WM

Die Vorbereitungen der deutschen Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft haben einen schweren Dämpfer erhalten. Bayern Münchens 18-jähriges Talent Lennart Karl wird das Turnier aufgrund einer im Training erlittenen Verletzung verpassen. Der junge Star zog sich in der letzten Trainingsphase eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Bundestrainer Julian Nagelsmann sah sich nach diesem Verlust gezwungen, kurzfristig Änderungen im Kader vorzunehmen. Als Ersatz für Lennart Karl wurde der 20-jährige Universalspieler von RB Leipzig, Assan Ouedraogo, nachnominiert. Karl hatte erst kürzlich im Freundschaftsspiel gegen Finnland (4:0) mit einer Vorlage seine hervorragende Form unter Beweis gestellt.

Julian Nagelsmann betonte, dass die Verletzung des jungen Spielers ein unerwarteter Schlag für das gesamte Team war. "Es tut mir sehr leid für Lenny. Es war ein großer Schock für ihn und für uns alle. Der einzige Trost ist, dass er noch jung ist und viele Turniere vor sich hat. Assan Ouedraogo ist genauso talentiert wie Lenny, und wir erwarten von ihm mutige Leistungen", sagte der Trainer.

Lennart Karl teilte seine Gefühle zu der Situation auf seinen Social-Media-Kanälen mit. "Es ist unbeschreiblich schmerzhaft, ein so großes Turnier zu verpassen. Ich habe alles getan, um an der WM teilzunehmen. Leider passieren Verletzungen immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Ich wünsche meinem Team viel Glück und werde sie jede Minute unterstützen", schrieb der Fußballer.