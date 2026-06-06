Der letzte Tanz: Nehmen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo an der WM 2026 teil?

Die Weltmeisterschaft 2026 wird als das größte und einzigartigste Turnier in der Fußballgeschichte erwartet. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, und die USA, Kanada und Mexiko sind die Gastgeber. Dieser Wettbewerb schlägt ein neues Kapitel in der fast 100-jährigen Geschichte auf. Für die legendäre Generation, die die Fußballwelt seit fast zwei Jahrzehnten dominiert, könnte dies jedoch die letzte Station sein. Laut Goal.com Bericht .

Obwohl Lionel Messi sich der 39 nähert, beabsichtigt er, an seiner rekordverdächtigen sechsten Weltmeisterschaft teilzunehmen. Nach dem Sieg mit der argentinischen Nationalmannschaft in Katar 2022 spielt Messi derzeit für Inter Miami in der MLS. Obwohl die extreme Hitze Nordamerikas und das erweiterte Format seine physische Verfassung herausfordern könnten, ist der legendäre Stürmer bereit, die Welt erneut zu überraschen.

Cristiano Ronaldo strebt mit 41 Jahren einen historischen Sieg mit der portugiesischen Nationalmannschaft an. Im Gegensatz zu Messi hat der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner die Weltmeisterschaft noch nicht gewonnen und konnte in der K.o.-Phase keine Tore erzielen. Sollte Portugal gewinnen, würde Ronaldo zum ältesten Fußballer werden, der diese prestigeträchtige Trophäe hebt.

Für diese Legenden und mehrere andere Veteranen wird das Turnier 2026 die letzte Gelegenheit auf der internationalen Bühne sein. Es ist klar, dass selbst die talentiertesten jungen Spieler die Lücke nach ihrem Abgang nicht sofort füllen können. Für die Fans ist dies eine einzigartige Chance, diese Legenden zum letzten Mal auf der großen Bühne zu erleben.