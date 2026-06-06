Arne Slot lehnt Angebot aus der englischen Premier League ab

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Arne Slot lehnt Angebot aus der englischen Premier League ab

Der ehemalige Cheftrainer von Liverpool, Arne Slot, hat die Möglichkeit einer Rückkehr in die englische Premier League ausgeschlagen. Berichten zufolge hat der Experte ein Angebot von Fulham abgelehnt. Der Londoner Klub sucht einen geeigneten Nachfolger für Silva, der zu Benfica Lissabon in Portugal gewechselt ist. Dies meldet Goal.com Nachrichten portal.

Arne Slot wurde letzte Woche von Liverpool entlassen. Obwohl er das Team zur Meisterschaft führte, waren eine titellose letzte Saison und der fünfte Platz der Grund für die Entscheidung der Führung. Andoni Iraola hat seinen Platz in Anfield bereits eingenommen.

Laut dem niederländischen Journalisten Marcel van der Kraan zieht Slot es derzeit vor, eine Nationalmannschaft zu trainieren, statt auf Klubebene zu arbeiten. Insbesondere wird Slot als Hauptkandidat für die niederländische Nationalmannschaft gehandelt, falls Ronald Koeman sein Amt nach der Weltmeisterschaft niederlegt.

Arne Slot verzeichnete während seiner Zeit bei Liverpool 66 Siege in 113 Spielen. Trotz der Ausgaben von über 450 Millionen Pfund im letzten Transferfenster wurden die erwarteten Ergebnisse nicht erzielt. Es wird auch berichtet, dass der AC Mailand am Trainer interessiert ist.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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