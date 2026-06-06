HP und Ferrari stellen exklusiven Scuderia Ferrari AI PC-Laptop vor

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HP und Ferrari stellen exklusiven Scuderia Ferrari AI PC-Laptop vor

HP hat in Zusammenarbeit mit Ferrari einen speziellen HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC-Laptop im Stil von Rennwagen vorgestellt. Das Design des Geräts ist direkt von den Ingenieurslösungen und der Ästhetik der Scuderia Ferrari inspiriert. Das Gehäuse ist in der traditionellen leuchtend roten Farbe der Marke gehalten, und auf der Unterseite befinden sich über 2.000 mikrogerippte Glaspaneele, die an den Motorraum von Sportwagen erinnern. Laut Ixbt.com berichtet .

Optisch hebt sich der Laptop durch einen Lichtstreifen über dem Touchpad, eine Tastatur mit roter Hintergrundbeleuchtung und Elemente, die Kohlefaser-Materialien nachahmen, ab. Durch die transparente Bodenplatte sind die Lüfter des Kühlsystems und die Wärmerohre sichtbar. HP gab bekannt, dass insgesamt nur 4.999 Einheiten dieses Modells produziert werden und jedes Gerät eine eigene individuelle Seriennummer erhält.

Technisch ist der Laptop mit einem 14-Zoll-3K-Tandem-OLED-Touchscreen-Display mit 120 Hz ausgestattet. Das Gerät läuft auf der Copilot+ PC-Plattform, angetrieben von einem Intel Core Ultra X7-Prozessor, 64 GB RAM und bietet 180 TOPS Leistung für KI-Aufgaben. Es verfügt außerdem über moderne Anschlüsse wie HDMI 2.1, Thunderbolt und USB-C.

Der Preis für den exklusiven Laptop beträgt 5.599 US-Dollar. Der Verkauf startet am 12. Juni ausschließlich in 9 Ländern über den HP Online-Shop. Käufer erhalten zusätzlich eine Poltrona Frau-Lederhülle, die in Ferrari-Fahrzeuginterieurs verwendet wird, sowie eine Sammlung spezieller digitaler Materialien.

HPFerrariLaptopIntel Core UltraCopilot+
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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