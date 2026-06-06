Rafael Leao Will Milan Verlassen Und Nach England Wechseln

Der Stürmer von Milan, Rafael Leao, gab bekannt, dass die Zeit für eine neue Herausforderung in seiner Karriere gekommen ist und er bereit ist, die Serie A zu verlassen. Der portugiesische Flügelspieler wählte die Premier League als die Liga, die besser zu seinem Stil passt. Laut dem Spieler behindern taktische Einschränkungen in Italien die Entfaltung seines vollen Potenzials. Dies berichtete Goal.com Bericht .

In einem Interview mit Sport TV sprach Rafael Leao offen über die Schwierigkeiten der vergangenen Saison. Er betonte, dass Verletzungen und das vom Trainerstab gewählte taktische System sein Spiel negativ beeinflussten. „Ich hatte das Gefühl, mehr zum Team beitragen zu können, aber der Spielstil der Mannschaft ließ es nicht zu. Ich brauche eine neue Herausforderung“, sagte der Stürmer.

Leao erklärte, dass die Premier League oder die La Liga die geeignetsten Optionen sind, um sein Talent zu zeigen. Er verbarg nicht, dass ihn ein Angebot aus England sehr freuen würde. Seiner Meinung nach wird der Wettbewerb mit hochklassigen Spielern in der Premier League sein Wachstum fördern.

Der Fußballer äußerte sich auch zu seiner Position auf dem Feld. Er gab zu, dass er es vorzieht, als zweiter Stürmer oder „falsche Neun“ zu spielen, und räumte ein, dass er am Flügel zu viel Zeit mit Entscheidungsfindung verbringt. Rafael Leao fügte hinzu, dass er daran arbeiten muss, seine Statistik zu verbessern und vor dem Tor entschlossener zu agieren.