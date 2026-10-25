Berichte über Bildschirmfehler bei faltbaren iPhone Duo Modellen

Es gibt Berichte über Probleme mit dem Bildschirm bei den faltbaren iPhone Duo Smartphones von Apple.

Einigen Informationen zufolge haben Nutzer nach nur wenigen Tagen der Nutzung Defekte am Faltmechanismus des Displays gemeldet. Insbesondere wird von schwarzen Streifen auf dem Bildschirm und Unterbrechungen in der Displayfunktion berichtet.

Ähnliche Vorfälle wurden auch aus Japan, China, Australien und anderen Ländern gemeldet. Einigen Quellen zufolge traten die Probleme sogar bei Geräten auf, die in Verkaufsstellen ausgestellt waren.

Diese Berichte werfen Fragen zur Haltbarkeit von faltbaren Smartphones auf, insbesondere im Bereich der Faltstelle des Displays.

Bisher gibt es keine genauen Informationen darüber, wie viele Geräte betroffen sind oder was die Ursache für die Defekte ist. Apple hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall abgegeben.