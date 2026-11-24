Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 24. November
Die heutigen Preise für die Smartphone-Serie Apple iPhone 18 wurden bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration.
iPhone DUO
• 256 GB — 3099$
• 512 GB — 3499$
• 1 TB — 5099$
• 2 TB — 6199$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1599$
• 256 GB Burgundy — 1619$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1749$
• 256 GB Silver — 1749$
• 256 GB Glacier — 1759$
• 256 GB Burgundy — 1699$
• 512 GB Black — 2039$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Glacier — 2049$
• 512 GB Burgundy — 2139$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1619$
• 256 GB Glacier — 1599$
• 256 GB Black — 1659$
• 256 GB Burgundy — 1649$
• 512 GB — 1929$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1799$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1809$
• 512 GB Black — 2099$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2199$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2899$
• 1 TB Burgundy — 2899$
• 1 TB Glacier — 2999$
• 1 TB Silver — 3299$
Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Stand vom 24. November 2026. Preise können sich täglich ändern.
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