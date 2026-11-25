Preise für iPhone 17 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Die Preise für iPhone-Smartphones wurden mit Stand vom 25. November 2026 veröffentlicht. Die Liste umfasst die Modelle iPhone 15 und 16 sowie verschiedene Varianten der iPhone 17-Serie mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten, Farben und SIM-Konfigurationen.
iPhone 15 und 16 Serie
• iPhone 15 128 GB — 659 Dollar;
• iPhone 16 128 GB — 849 Dollar;
• iPhone 16 Pro 128 GB — 1099 Dollar;
• iPhone 16 Pro 256 GB — 1199 Dollar;
• iPhone 16 Pro 512 GB — 1299 Dollar;
• iPhone 16 Pro Max 256 GB — 1299 Dollar;
• iPhone 16 Pro Max 512 GB — 1399 Dollar.
iPhone 17 Serie: eSIM + eSIM
In dieser Konfiguration sind 2 IMEI registriert.
• iPhone 17 256 GB — 949 Dollar;
• iPhone 17 Air 256 GB Blue — 939 Dollar;
• iPhone 17 Air 256 GB Black — 939 Dollar;
• iPhone 17 Air 256 GB Gold — 959 Dollar;
• iPhone 17 Air 256 GB White — 949 Dollar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1249 Dollar (Mega Sale);
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1259 Dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1349 Dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1499 Dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1299 Dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1399 Dollar;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1649 Dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1379 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1389 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1439 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Deep Blue — 1549 Dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1499 Dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1699 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 1899 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1849 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 1899 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2199 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2199 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2399 Dollar.
iPhone 17 Serie: SIM + eSIM
Auch in dieser Konfiguration sind 2 IMEI registriert.
• iPhone 17 256 GB — 949 Dollar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1349 Dollar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1399 Dollar;
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1429 Dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1499 Dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1549 Dollar;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1629 Dollar;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1699 Dollar (Mega Sale);
• iPhone 17 Pro 1 TB Silver — 1879 Dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro 1 TB Blue — 1999 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1399 Dollar (Sale);
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1399 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1529 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1649 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Blue — 1679 Dollar (Mega Sale);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1729 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 2029 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1949 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 2099 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2399 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2399 Dollar;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2499 Dollar.
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…