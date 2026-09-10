Apple macht endlich einen historischen Schritt: Erstes faltbares iPhone Duo vorgestellt

Apple hat endlich den Schritt vollzogen, auf den jahrelang gewartet wurde. Das Unternehmen hat offiziell sein erstes faltbares iPhone vorgestellt. iPhone Duo Das unter dem Namen vorgestellte Gerät sieht im geschlossenen Zustand wie ein normales Smartphone aus, entfaltet sich jedoch zu einem großen 7,6-Zoll-Bildschirm.

Der Einstiegspreis des Geräts liegt bei $1,999, Vorbestellungen beginnen am 16. Oktober und der offizielle Verkauf startet am 23. Oktober. wird eingeleitet.

Dies ist für Apple nicht nur ein weiteres neues Modell. Das iPhone Duo ist der erste ernsthafte Einstieg des Unternehmens in den Markt für faltbare Smartphones und gilt als eine der größten Veränderungen im Smartphone-Design von Apple.

Apple „faltet“ endlich: Wie sieht das iPhone Duo aus?

Das iPhone Duo lässt sich horizontal wie ein Buch öffnen. Im geschlossenen Zustand verfügt das Gerät über ein 5,4-Zoll-Außendisplay.

Wenn das Telefon geöffnet wird, steht dem Benutzer ein 7,6-Zoll-Innendisplay zur Verfügung. Apple bezeichnet diesen Bildschirm als das größte Display in der Geschichte des iPhone.

Interessanterweise hat Apple das Seitenverhältnis zwischen den beiden Bildschirmen angepasst. Daher ändert sich der Inhalt beim Öffnen des Geräts nicht abrupt, sondern passt sich der größeren Fläche an.

Dieser Ansatz erweitert die Möglichkeiten, das Smartphone gleichzeitig als Telefon, kleines Tablet und Arbeitsgerät zu nutzen.

Auch die Frontkamera hat sich verändert

Einer der interessantesten Aspekte des Designs des iPhone Duo ist die interne Kameralösung.

Apple hat die Selfie-Kamera unter dem Innendisplay platziert. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer sichtbaren Aussparung für eine herkömmliche Kamera auf dem großen 7,6-Zoll-Bildschirm.

Das Unternehmen hat zudem versucht, die Linie zwischen dem Faltmechanismus und dem Bildschirm so unsichtbar wie möglich zu machen. Apple verwendete eine spezielle Scharnierkonstruktion.

Titangehäuse: Warum hat Apple dieses Material gewählt?

Im Gehäuse des iPhone Duo wird Titan der Klasse 5 verwendet.

Nach offiziellen Angaben von Apple ist das Gerät mit einem Titangehäuse gefertigt und verfügt über eine spiegelpolierte Oberfläche.

Das Unternehmen hat nicht nur Wert auf das Aussehen, sondern auch auf die Langlebigkeit des faltbaren Smartphones gelegt.

Es wurde mitgeteilt, dass das Gerät auch über einen Wasser- und Staubschutz nach IP68-Standard verfügt.

24-Stunden-Akku und 50 Prozent in 20 Minuten

Eine der größten Fragen bei faltbaren Smartphones ist der Akku.

Apple präsentiert das iPhone Duo als ein Gerät, das trotz seiner Dual-Screen-Konstruktion den ganzen Tag durchhält. Laut Unternehmensangaben kann das Smartphone bei Nutzung beider Bildschirme bis zu 24 Stunden arbeiten.

Das Gerät soll in etwa 20 Minuten auf 50 Prozent aufladen. Reuters bestätigt ebenfalls, dass bei der Apple-Präsentation die Möglichkeit einer 24-stündigen gemischten Dual-Screen-Nutzung und ein schnelles Aufladen auf 50 Prozent in 20 Minuten erwähnt wurden.

Hauptmerkmale des iPhone Duo

Merkmal iPhone Duo Modell iPhone Duo Außendisplay 5,4 Zoll Innendisplay 7,6 Zoll Konstruktion Faltet sich wie ein Buch Gehäuse Titan der Klasse 5 Prozessor A20 Pro Akku Bis zu 24 Stunden Schnellladen Bis zu 50% in 20 Minuten Betriebssystem iOS 27 Preis Ab $1,999 Vorbestellung 16. Oktober Verkaufsstart 23. Oktober Farben Star White, Night Sky

Nach offiziellen Informationen von Apple sind die zwei Hauptfarben des iPhone Duo Star White und Night Sky .

A20 Pro und das neue iOS 27: Großartige Möglichkeiten für einen großen Bildschirm

Das iPhone Duo beschränkt sich nicht nur auf ein faltbares Gehäuse.

Das Gerät ist mit dem neuen A20 Pro Chip von Apple ausgestattet. Das Unternehmen legt bei der Nutzung des Innendisplays den Schwerpunkt auf Multitasking, Spiele, Videowiedergabe und die gleichzeitige Erledigung mehrerer Aufgaben.

Auch iOS 27 ist an dieses Format angepasst. Die Möglichkeiten, mit mehreren Apps auf einem großen Bildschirm zu arbeiten, Inhalte breiter zu betrachten und die Bildschirmfläche effizient zu nutzen, wurden erweitert.

Dieser Aspekt bringt das iPhone Duo näher an ein kleines Tablet, das in die Tasche passtals an ein normales Smartphone.

Die größte Frage — für wen ist das $1999 teure iPhone?

Der meistdiskutierte Aspekt des iPhone Duo ist eindeutig sein Preis.

$1,999 — gilt selbst unter Apple-Smartphones als sehr hoher Preis. Daher richtet sich das neue Gerät des Unternehmens nicht an den Massenmarkt, sondern primär an das Premium-Segment.

Darüber hinaus erschien Apple später auf dem Markt für faltbare Smartphones. Unternehmen wie Samsung und Huawei konkurrieren bereits seit einigen Jahren in diesem Segment.

Apples später Einstieg könnte jedoch kein Nachteil, sondern ein Vorteil sein. Das Unternehmen betritt den Markt, indem es die Erfahrungen bestehender faltbarer Smartphones studiert und Bildschirm, Scharnier, Software und Ökosystem vereint. Auch die Analyse von Reuters hebt hervor, dass Apples Einstieg den Markt für faltbare Smartphones popularisieren könnte.

Hat eine neue Ära für Apple begonnen?

Die Präsentation des iPhone Duo hat für Apple einen weiteren wichtigen Aspekt. Dies war die erste große Präsentation unter der Leitung des neuen CEO des Unternehmens, John Ternus . In diesem Sinne könnte das faltbare iPhone nicht nur ein neues Produkt sein, sondern auch ein Symbol für die zukünftige Smartphone-Strategie von Apple.

Das Unternehmen versucht, das iPhone-Design auf das Niveau einer der größten Veränderungen seit dem ersten iPhone zu heben.

Und das Wichtigste: Apple ist nun kein Beobachter des Marktes für faltbare Smartphones mehr. Das Unternehmen selbst ist in dieses Rennen eingestiegen.

Fazit: Apple war spät dran, könnte aber den Markt verändern

Samsung und Huawei haben das Konzept faltbarer Smartphones bereits vor einigen Jahren der Öffentlichkeit vorgestellt. Apple betrat das Feld, nachdem diese Technologie bereits deutlich ausgereift war.

Das Ergebnis ist das iPhone Duo:

5,4-Zoll-Außendisplay;

7,6-Zoll-Innendisplay;

Titangehäuse;

A20 Pro Chip;

iOS 27;

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit;

Schnellladen;

Multitasking auf großem Bildschirm;

$1,999 Einstiegspreis

ist zu Apples neuem Premium-Produkt geworden.

Bestellungen werden ab dem 16. Oktober entgegengenommen, und ab dem 23. Oktober ist das iPhone Duo offiziell im Handel erhältlich.

Nun stellt sich eine andere Hauptfrage: Wird Apples erstes faltbares iPhone nur ein teures neues Gerät bleiben oder wird es einen neuen Standard auf dem gesamten Smartphone-Markt setzen?