Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones bekannt gegeben
Die Preise für die iPhone 18 Smartphone-Serie mit Stand vom 17. November 2026 wurden bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Preise sind separat für die Versionen eSIM + eSIM sowie SIM + eSIM aufgeführt.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3299 Dollar
• 512 GB — 3699 Dollar
• 1 TB — 5499 Dollar
• 2 TB — 6299 Dollar
eSIM + eSIM Version
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1579 Dollar
• 256 GB Glacier — 1579 Dollar
• 256 GB Black — 1619 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 Dollar
• 512 GB — 2099 Dollar
• 1 TB — 2799 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779 Dollar
• 256 GB Silver — 1749 Dollar
• 256 GB Glacier — 1749 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1749 Dollar
• 512 GB Black — 2149 Dollar
• 512 GB Silver — 2149 Dollar
• 512 GB Glacier — 2099 Dollar
• 512 GB Burgundy — 2099 Dollar
• 1 TB — 2899 Dollar
SIM + eSIM Version
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1649 Dollar
• 256 GB Glacier — 1589 Dollar
• 256 GB Black — 1699 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1699 Dollar
• 512 GB — 1999 Dollar
• 1 TB — 2799 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1779 Dollar
• 256 GB Black — 1819 Dollar
• 256 GB Silver — 1799 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1829 Dollar
• 512 GB Black — 2199 Dollar
• 512 GB Silver — 2199 Dollar
• 512 GB Burgundy — 2199 Dollar
• 512 GB Glacier — 2199 Dollar
• 1 TB Black — 2999 Dollar
• 1 TB Burgundy — 2999 Dollar
• 1 TB Glacier — 3299 Dollar
• 1 TB Silver — 3299 Dollar
Die Preise können sich täglich ändern. Diese Liste entspricht dem Stand vom 17. November 2026.
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