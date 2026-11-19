Neue Preise für iPhone 18 Smartphones bekannt gegeben
Die Preise für die iPhone 18 Smartphone-Serie mit Stand vom 19. November 2026 wurden bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Preise sind separat für die Versionen eSIM + eSIM sowie SIM + eSIM aufgeführt.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3299 Dollar
• 512 GB — 3599 Dollar
• 1 TB — 5499 Dollar
• 2 TB — 6299 Dollar
Version eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549 Dollar
• 256 GB Glacier — 1579 Dollar
• 256 GB Black — 1619 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 Dollar
• 512 GB — 2099 Dollar
• 1 TB — 2799 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779 Dollar
• 256 GB Silver — 1749 Dollar
• 256 GB Glacier — 1749 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1719 Dollar
• 512 GB Black — 2149 Dollar
• 512 GB Silver — 2149 Dollar
• 512 GB Glacier — 2099 Dollar
• 512 GB Burgundy — 2149 Dollar
• 1 TB — 2899 Dollar
Version SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1619 Dollar
• 256 GB Glacier — 1609 Dollar
• 256 GB Black — 1699 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1699 Dollar
• 512 GB — 1999 Dollar
• 1 TB — 2799 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1819 Dollar
• 256 GB Black — 1809 Dollar
• 256 GB Silver — 1799 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1859 Dollar
• 512 GB Black — 2199 Dollar
• 512 GB Silver — 2199 Dollar
• 512 GB Burgundy — 2299 Dollar
• 512 GB Glacier — 2199 Dollar
• 1 TB Black — 2999 Dollar
• 1 TB Burgundy — 2999 Dollar
• 1 TB Glacier — 3299 Dollar
• 1 TB Silver — 3299 Dollar
Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 19. November 2026. Die Smartphone-Preise können sich täglich ändern.
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