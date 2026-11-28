iPhone 18 Serie: Neue Preisliste
Stand 28. November 2026 wurden die Preise für die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max aktualisiert. Nachfolgend finden Sie die Preise der Geräte basierend auf Speicherkapazität, Farbe und SIM-Karten-Konfiguration.
iPhone DUO
• 256 GB: $2699
• 512 GB: $3199
• 1 TB: $4999
• 2 TB: $6199
eSIM + eSIM Version
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1519
• 256 GB, Glacier: $1519
• 256 GB, Black: $1529
• 256 GB, Burgundy: $1529
• 512 GB: $1799
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: $1719
• 256 GB, Silver: $1719
• 256 GB, Glacier: $1719
• 256 GB, Burgundy: $1689
• 512 GB, Black: $1979
• 512 GB, Silver: $1999
• 512 GB, Glacier: $1999
• 512 GB, Burgundy: $1979
• 1 TB: $2599
SIM + eSIM Version
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: $1579
• 256 GB, Glacier: $1579
• 256 GB, Black: $1619
• 256 GB, Burgundy: $1569
• 512 GB: $1849
• 1 TB: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: $1749
• 256 GB, Black: $1739
• 256 GB, Silver: $1749
• 256 GB, Burgundy: $1759
• 512 GB, Black: $1999
• 512 GB, Silver: $2019
• 512 GB, Burgundy: $1999
• 512 GB, Glacier: $2019
• 1 TB, Black: $2729
• 1 TB, Burgundy: $2729
• 1 TB, Glacier: $2749
• 1 TB, Silver: $2999
Die Preise können sich täglich ändern.
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