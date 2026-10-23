iPhone Duo auf dem Markt „Malika“ zu Spark-Preisen erhältlich

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iPhone Duo auf dem Markt „Malika“ zu Spark-Preisen erhältlich

In Taschkent wird das neue iPhone Duo von Apple zu Preisen zwischen 4.000 und 5.000 Dollar zum Verkauf angeboten. Videos über den Handel auf dem Markt „Malika“ verbreiten sich in den sozialen Netzwerken.

Den vorliegenden Informationen zufolge werden für die Version des Geräts mit 256 GB Speicher 4.000 Dollar und für die 512 GB-Version 5.000 Dollar verlangt.

Auch auf Kleinanzeigenportalen sind Preise für das iPhone Duo je nach Speicherkapazität und Farbe festgelegt. Dort werden die Geräte zu Werten zwischen 4.000 und 5.000 Dollar angeboten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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