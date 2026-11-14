Wie viel kosten iPhone 18 Pro und Pro Max?

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Wie viel kosten iPhone 18 Pro und Pro Max?

Stand 14. November wurden die neuen Preise für die Smartphones der iPhone 18-Serie bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Kartenkonfiguration.

iPhone DUO:

• 256 GB — 3199 Dollar

• 512 GB — 3699 Dollar

• 1 TB — 5499 Dollar

• 2 TB — 6299 Dollar

Version eSIM + eSIM:

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver — 1579 Dollar

• 256 GB, Glacier — 1579 Dollar

• 256 GB, Black — 1619 Dollar

• 256 GB, Burgundy — 1649 Dollar

• 512 GB — 1999 Dollar

• 1 TB — 2899 Dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black — 1749 Dollar

• 256 GB, Silver — 1739 Dollar

• 256 GB, Glacier — 1749 Dollar

• 256 GB, Burgundy — 1759 Dollar

• 512 GB, Black — 2149 Dollar

• 512 GB, Silver — 2149 Dollar

• 512 GB, Glacier — 2099 Dollar

• 512 GB, Burgundy — 2099 Dollar

• 1 TB — 2899 Dollar

• 2 TB, Black — 2899 Dollar (Mega-Rabatt)

Version SIM + eSIM:

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver — 1649 Dollar

• 256 GB, Glacier — 1599 Dollar

• 256 GB, Black — 1709 Dollar

• 256 GB, Burgundy — 1709 Dollar

• 512 GB — 1999 Dollar

• 1 TB — 2999 Dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier — 1779 Dollar

• 256 GB, Black — 1819 Dollar

• 256 GB, Silver — 1779 Dollar

• 256 GB, Burgundy — 1819 Dollar

• 512 GB, Black — 2199 Dollar

• 512 GB, Silver — 2199 Dollar

• 512 GB, Burgundy — 2199 Dollar

• 512 GB, Glacier — 2199 Dollar

• 1 TB, Black — 2999 Dollar

• 1 TB, Burgundy — 2999 Dollar

• 1 TB, Glacier — 3299 Dollar

• 1 TB, Silver — 3299 Dollar


Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 14. November 2026. Laut Verkäufer können sich die Smartphone-Preise täglich ändern.

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Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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