Wie viel kosten iPhone 18 Pro und Pro Max?
Stand 14. November wurden die neuen Preise für die Smartphones der iPhone 18-Serie bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Kartenkonfiguration.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3199 Dollar
• 512 GB — 3699 Dollar
• 1 TB — 5499 Dollar
• 2 TB — 6299 Dollar
Version eSIM + eSIM:
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1579 Dollar
• 256 GB, Glacier — 1579 Dollar
• 256 GB, Black — 1619 Dollar
• 256 GB, Burgundy — 1649 Dollar
• 512 GB — 1999 Dollar
• 1 TB — 2899 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black — 1749 Dollar
• 256 GB, Silver — 1739 Dollar
• 256 GB, Glacier — 1749 Dollar
• 256 GB, Burgundy — 1759 Dollar
• 512 GB, Black — 2149 Dollar
• 512 GB, Silver — 2149 Dollar
• 512 GB, Glacier — 2099 Dollar
• 512 GB, Burgundy — 2099 Dollar
• 1 TB — 2899 Dollar
• 2 TB, Black — 2899 Dollar (Mega-Rabatt)
Version SIM + eSIM:
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1649 Dollar
• 256 GB, Glacier — 1599 Dollar
• 256 GB, Black — 1709 Dollar
• 256 GB, Burgundy — 1709 Dollar
• 512 GB — 1999 Dollar
• 1 TB — 2999 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier — 1779 Dollar
• 256 GB, Black — 1819 Dollar
• 256 GB, Silver — 1779 Dollar
• 256 GB, Burgundy — 1819 Dollar
• 512 GB, Black — 2199 Dollar
• 512 GB, Silver — 2199 Dollar
• 512 GB, Burgundy — 2199 Dollar
• 512 GB, Glacier — 2199 Dollar
• 1 TB, Black — 2999 Dollar
• 1 TB, Burgundy — 2999 Dollar
• 1 TB, Glacier — 3299 Dollar
• 1 TB, Silver — 3299 Dollar
Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 14. November 2026. Laut Verkäufer können sich die Smartphone-Preise täglich ändern.
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