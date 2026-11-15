Preise für iPhone DUO und iPhone 18 Pro aktualisiert
Die Preise für die Smartphones der iPhone 18-Serie für den 15. November 2026 wurden bekannt gegeben. Die günstigste Version des iPhone DUO mit 256 GB Speicher wird ab 3399 Dollar angeboten. Bei den Pro- und Pro Max-Modellen variieren die Preise je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Typ.
iPhone DUO Preise:
• 256 GB Speicher — 3399 Dollar
• 512 GB Speicher — 3699 Dollar
• 1 TB Speicher — 5499 Dollar
• 2 TB Speicher — 6299 Dollar
eSIM+eSIM Versionen
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1579 Dollar
• 256 GB, Glacier — 1579 Dollar
• 256 GB, Black — 1619 Dollar
• 256 GB, Burgundy — 1649 Dollar
• 512 GB — 2099 Dollar
• 1 TB — 2799 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black — 1779 Dollar
• 256 GB, Silver — 1739 Dollar
• 256 GB, Glacier — 1749 Dollar
• 256 GB, Burgundy — 1759 Dollar
• 512 GB, Black — 2199 Dollar
• 512 GB, Silver — 2149 Dollar
• 512 GB, Glacier — 2099 Dollar
• 512 GB, Burgundy — 2099 Dollar
• 1 TB — 2899 Dollar
• 2 TB, Black — 2899 Dollar (Mega Sale)
SIM+eSIM Versionen
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1649 Dollar
• 256 GB, Glacier — 1589 Dollar
• 256 GB, Black — 1749 Dollar
• 256 GB, Burgundy — 1709 Dollar
• 512 GB — 1999 Dollar
• 1 TB — 2999 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier — 1779 Dollar
• 256 GB, Black — 1819 Dollar
• 256 GB, Silver — 1759 Dollar
• 256 GB, Burgundy — 1819 Dollar
• 512 GB, Black — 2329 Dollar
• 512 GB, Silver — 2199 Dollar
• 512 GB, Burgundy — 2199 Dollar
• 512 GB, Glacier — 2199 Dollar
• 1 TB, Black — 2999 Dollar
• 1 TB, Burgundy — 2999 Dollar
• 1 TB, Glacier — 3299 Dollar
• 1 TB, Silver — 3299 Dollar
Diese Preise gelten für den 15. November. Die Werte in der Liste können sich täglich ändern, daher sollte der aktuelle Preis vor dem Kauf überprüft werden.
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