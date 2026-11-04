Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. November
Die Preise für iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Duo wurden zum Stand vom 4. November 2026 aktualisiert. Die Smartphones werden je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration zu unterschiedlichen Preisen verkauft.
iPhone Duo:
• 256 GB: 2 699 Dollar
• 512 GB: 3 199 Dollar
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 519 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1 529 Dollar
• 256 GB, Black: 1 519 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 519 Dollar
• 512 GB: 1 799 Dollar
• 1 TB: 2 899 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1 699 Dollar
• 256 GB, Silver: 1 719 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1 729 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 729 Dollar
• 512 GB, Black: 1 979 Dollar
• 512 GB, Silver: 1 999 Dollar
• 512 GB, Glacier: 1 999 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 1 999 Dollar
• 1 TB: 2 649 Dollar
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 539 Dollar
• 256 GB, Glacier: 1 599 Dollar
• 256 GB, Black: 1 609 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 609 Dollar
• 512 GB: 1 899 Dollar
• 1 TB: 2 799 Dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1 759 Dollar
• 256 GB, Black: 1 719 Dollar, Aktionspreis
• 256 GB, Silver: 1 719 Dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 819 Dollar
• 512 GB, Black: 2 019 Dollar
• 512 GB, Silver: 2 049 Dollar
• 512 GB, Burgundy: 2 049 Dollar
• 512 GB, Glacier: 2 149 Dollar
• 1 TB, Black: 2 649 Dollar
• 1 TB, Burgundy: 2 699 Dollar
• 1 TB, Glacier: 2 999 Dollar
• 1 TB, Silver: 2 999 Dollar
Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Stand vom 4. November 2026. Die Smartphone-Preise können sich täglich ändern.
Kommentare 0
…