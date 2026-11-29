Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Die Preise für die Smartphones der Apple iPhone 18-Serie vom 29. November wurden bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Geräte werden zu unterschiedlichen Preisen angeboten, abhängig von der Speicherkapazität, der Farbe sowie den Konfigurationen SIM+eSIM und eSIM+eSIM.
iPhone 18 DUO
• 256 GB — 2699$
• 512 GB — 3199$
• 1 TB — 4899$
• 2 TB — 5099$
iPhone 18 Pro (eSIM+eSIM)
256 GB:
• Silver — 1499$
• glacier — 1499$
• black — 1499$
• Burgundy — 1519$
• 512 GB — 1799$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (eSIM+eSIM)
256 GB:
• Black — -1699$
• Silver — -1719$
• Glacier — -1719$
• Burgundy — -1679$
512 GB:
• Black — 1979$
• Silver — -1999$
• Glacier — -1999$
• Burgundy — -1979$
• 1 TB — 2599$
iPhone 18 Pro (SIM+eSIM)
256 GB:
• Silver — 1579$
• Glacier — 1579$
• Black — 1619$
• Burgundy — 1569$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (SIM+eSIM)
256 GB:
• Glacier — -1759$
• Black — -1719$
• Silver — -1739$
• Burgundy — -1739$
512 GB:
• Black — -1999$
• Silver — -2099$
• Burgundy — -1999$
• Glacier — -2019$
1 TB:
• Black — 2729$
• Burgundy — 2729$
• Glacier — 2749$
• Silver — 2999$
Die Preise beziehen sich auf den Stand vom 29. November 2026. Preisänderungen sind täglich möglich.
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