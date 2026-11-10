iPhone 18 Pro und Pro Max: Neue Preise bekannt gegeben
Stand 10. November 2026 wurden die neuen Preise für die Smartphone-Serie iPhone 18 bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Preise der Geräte variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199 Dollar
• 512 GB — 3599 Dollar
• 1 TB — 5499 Dollar
• 2 TB — 6499 Dollar
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1649 Dollar
• 256 GB Glacier — 1649 Dollar
• 256 GB Black — 1649 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 Dollar
• 512 GB — 1999 Dollar
• 1 TB — 2899 Dollar
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1799 Dollar
• 256 GB Silver — 1799 Dollar
• 256 GB Glacier — 1799 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1799 Dollar
• 512 GB Black — 2099 Dollar
• 512 GB Silver — 2099 Dollar
• 512 GB Glacier — 2149 Dollar
• 512 GB Burgundy — 2099 Dollar
• 1 TB — 3099 Dollar
• 2 TB Black — 3099 Dollar (Mega-Aktion)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1749 Dollar
• 256 GB Glacier — 1749 Dollar
• 256 GB Black — 1749 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1749 Dollar
• 512 GB — 2099 Dollar
• 1 TB — 2999 Dollar
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1849 Dollar
• 256 GB Black — 1859 Dollar (Aktionspreis)
• 256 GB Silver — 1849 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1879 Dollar
• 512 GB Black — 2149 Dollar
• 512 GB Silver — 2149 Dollar
• 512 GB Burgundy — 2149 Dollar
• 512 GB Glacier — 2149 Dollar
• 1 TB Black — 3099 Dollar
• 1 TB Burgundy — 3099 Dollar
• 1 TB Glacier — 3299 Dollar
• 1 TB Silver — 3299 Dollar
Die genannten Preise gelten für den Stand vom 10. November 2026. Die Smartphone-Preise können sich täglich ändern.
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