Hotelbrand in Neu-Delhi fordert 21 Menschenleben

Am 3. Juni brach in einem Hotel im Stadtteil Malviya Nagar im Süden von Neu-Delhi ein Großbrand aus. Das Feuer breitete sich schnell aus und hatte schwere Folgen.

Nach offiziellen Angaben forderte die Tragödie 21 Todesopfer, weitere 47 Personen wurden unterschiedlich schwer verletzt. Berichten zufolge befinden sich unter den Opfern auch mehr als 15 ausländische Staatsbürger.

Ersten Vermutungen zufolge entstand das Feuer beim Einschalten eines Elektroherds im Hotelrestaurant. Die Flammen griffen rasch auf das gesamte Gebäude über; der Umstand, dass der Brand ausbrach, während die Gäste schliefen, verschärfte die Lage erheblich.

Rettungskräfte trafen umgehend am Unglücksort ein. Acht Löschfahrzeuge wurden eingesetzt, und nach langwierigen Löscharbeiten konnte das Feuer vollständig gelöscht werden.

Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zum Hergang eingeleitet. Narendra Modi sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und kündigte finanzielle Hilfe sowie Entschädigungen für die Betroffenen an.